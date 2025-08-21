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ΗΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 2% οι πωλήσεις κατοικιών τον Ιούλιο - Οι τιμές πλησιάζουν στο σημείο καμπής
Ειδήσεις
17:44 - 21 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 2% οι πωλήσεις κατοικιών τον Ιούλιο - Οι τιμές πλησιάζουν στο σημείο καμπής

Reporter.gr Newsroom
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Οι πωλήσεις μεταχειρισμένων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 2% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο, φτάνοντας τα 4,01 εκατομμύρια μονάδες σε εποχικά προσαρμοσμένη, ετήσια βάση, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Μεσιτών Ακινήτων (NAR).

Οι πωλήσεις βασίζονται σε συμβάσεις που υπογράφηκαν τους προηγούμενους μήνες, πιθανότατα το Μάιο και τον Ιούνιο, όταν το μέσο επιτόκιο των 30ετών στεγαστικών δανείων με σταθερό επιτόκιο είχε πέσει. Το επιτόκιο είχε ξεπεράσει προσωρινά το 7% το Μάιο και έκλεισε τον Ιούνιο στο 6,67%, σύμφωνα με το Mortgage News Daily.

Στο τέλος Ιουλίου, υπήρχαν 1,55 εκατομμύρια σπίτια προς πώληση, αύξηση 15,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Με τον τρέχοντα ρυθμό πωλήσεων, αυτό αντιστοιχεί σε απόθεμα 4,6 μηνών. Το απόθεμα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2020, αν και εξακολουθεί να παραμένει χαμηλότερο από τα προ-Covid επίπεδα.

Το μεγαλύτερο απόθεμα έχει μετριάσει την πίεση στις τιμές. Η μέση τιμή πώλησης τον Ιούλιο ήταν 422.400 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 και ρεκόρ υψηλή τιμή για τον μήνα. Οι τιμές έχουν αυξηθεί ετησίως για 25 συνεχόμενους μήνες, αλλά η αγορά φαίνεται να βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο καμπής.

«Η ελαφρώς βελτιωμένη προσιτότητα των κατοικιών αυξάνει σταδιακά τις πωλήσεις κατοικιών», δήλωσε ο Lawrence Yun, επικεφαλής οικονομολόγος της NAR. «Η αύξηση των μισθών ξεπερνά πλέον άνετα την αύξηση των τιμών των κατοικιών και οι αγοραστές έχουν περισσότερες επιλογές». Ο Yun σημείωσε ότι οι πωλήσεις διαμερισμάτων αυξήθηκαν στο Νότο, όπου οι τιμές έχουν μειωθεί κατά το τελευταίο έτος.

Η δραστηριότητα συνεχίζει να είναι ισχυρότερη στο υψηλότερο τμήμα της αγοράς. Οι πωλήσεις κατοικιών με τιμή άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων αυξήθηκαν κατά 7,1% σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις με τιμή μεταξύ 100.000 και 250.000 δολαρίων μειώθηκαν κατά 0,1%. Οι πωλήσεις κατοικιών με τιμή κάτω των 100.000 δολαρίων μειώθηκαν κατά 8%.

Αργότερη πώληση και αλλαγές στο προφίλ των αγοραστών

Τώρα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πουληθεί ένα σπίτι. Το μέσο σπίτι τον Ιούλιο πωλήθηκε σε 28 ημέρες, από 24 ημέρες το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Οι καινούριοι αγοραστές μειώθηκαν ελαφρώς, αντιπροσωπεύοντας το 28% των πωλήσεων, από 30% τον Ιούνιο και 29% τον Ιούλιο του 2024.

Οι επενδυτές αντιπροσώπευαν το 20% των συνολικών συναλλαγών, σε σχέση με 13% τον Ιούλιο του 2024, πιθανώς λόγω της αύξησης της προσφοράς. Παράλληλα, με τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων να παραμένουν σχετικά υψηλά, το μερίδιο των αγοραστών που πλήρωσαν εξ ολοκλήρου με μετρητά αυξήθηκε στο 31% των συναλλαγών, από 27% το προηγούμενο έτος.

«Αυτό είναι ασυνήθιστα υψηλό», δήλωσε ο Yun, σημειώνοντας ότι ο πλούτος της χρηματιστηριακής αγοράς ή ο πλούτος των κατοικιών θα μπορούσαν να είναι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό.

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