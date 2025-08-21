ΑΒΑΞ: Στον Κωνσταντίνο Κουβαρά το 8,49% της εταιρείας – Εκτός μετοχικής σύνθεσης η Savetrans

Σήμερα, Πέμπτη 21/8, η ΑΒΑΞ γνωστοποίησε πως η εταιρεία Savetrans Holdings Limited προχώρησε σε πλήρη μεταβίβαση των 12.598.955 μετοχών που κατείχε στον Κωνσταντίνο Κουβαρά, μεταβιβάζοντας έτσι ποσοστό 8,494% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, ο κ. Κουβαράς καθίσταται πλέον άμεσος κάτοχος του εν λόγω ποσοστού, ενώ η Savetrans αποχωρεί πλήρως από τη μετοχική σύνθεση της ΑΒΑΞ, χωρίς πλέον να διατηρεί μετοχές ή ψήφους.

Σημειώνεται ότι πριν τη μεταβίβαση, ο κ. Κουβαράς διατηρούσε συνολικά το 8,629% της εταιρείας, τόσο άμεσα όσο και μέσω Savetrans. Πλέον, ολόκληρο αυτό το ποσοστό ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν, σε άμεσο επίπεδο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΑΒΑΞ

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι σύμφωνα με τις από 20.08.2025 γνωστοποιήσεις που έλαβε από τον κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά και την ελεγχόμενη από αυτόν, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007, κυπριακή εταιρεία Savetrans Holdings Limited, η Savetrans Holdings Limited, μέχρι πρότινος μέτοχος της Εταιρείας, μεταβίβασε την 20.08.2025 στον κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά το σύνολο των 12.598.955 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εταιρεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,494% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Κωνσταντίνος Κουβαράς, ενώ μέχρι την 20.08.2025 ήλεγχε άμεσα και έμμεσα συνολικά 12.799.835 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,629% της Εταιρείας (ήτοι άμεσα 200.880 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,135% της Εταιρείας και έμμεσα 12.598.955 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,494% της Εταιρείας μέσω της Savetrans Holdings Limited), κατέχει πλέον το ως άνω ποσοστό μόνο άμεσα, ενώ η Savetrans Holdings Limited δεν ελέγχει πλέον άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.