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Λαμία: Πυρκαγιά κοντά σε φωτοβολταϊκά στον Άγιο Στέφανο Δομοκού - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Ειδήσεις
17:24 - 21 Αυγ 2025

Λαμία: Πυρκαγιά κοντά σε φωτοβολταϊκά στον Άγιο Στέφανο Δομοκού - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Reporter.gr Newsroom
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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8) σε αγροτοδασική έκταση κοντά σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Οδηγοί που βρίσκονταν στον Ε65 και πιο συγκεκριμένα στο ύψους του 39ου χλμ στον κόμβο Ξυνιάδας Δομοκού αντιμετώπισαν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα εξαιτίας των έντονων καπνών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, Ηλία Σανίδα, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Υπήρξε άμεση και γρήγορη κινητοποίηση ώστε η πυρκαγιά να μην φτάσει στο ορεινό δασικό τμήμα, κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Η μάχη που δίνεται τώρα, συντονισμένα από τη γη και τον αέρα, επικεντρώνεται στο να μην επεκταθεί στο δυτικό μέτωπο, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε σοβαρές ζημιές».

Φωτιά και στη Θεσπρωτία

Στη Θεσπρωτία, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στη θέση Κάτω Αετός Σαγιάδας.

Στο σημείο έχουν σταλεί 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και εθελοντές.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 19:32
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