Ο Λαβρόφ μειώνει κι άλλο τις πιθανότητες να γίνει συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Μία σειρά από "δικαιολογίες" για τις οποίες δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μία συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι "αράδιασε" σε δηλώσεις του την Πέμπτη (21/8) ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Αρχικά, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο RIA, ο Λαβρόφ υποστήριξε πως «η Ουκρανία δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για βιώσιμη και μακροπρόθεσμη διευθέτηση».

«Η θέση της Ουκρανίας δείχνει πως το Κίεβο θέλει να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Τραμπ για επίλυση της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Λαβρόφ τόνισε πως θα πρέπει προηγουμένως να έχουν... διευθετηθεί κάποια ζητήματα.

Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, είπε ο Λαβρόφ, αλλά συμπλήρωσε πως «υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση». Και είπε πως «το ζήτημα της νομιμότητας θα πρέπει να επιλυθεί πριν η Μόσχα υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο με το Κίεβο».

Russian Foreign Minister Lavrov:



Putin is ready to meet with Zelensky only if all issues that require discussion at the highest level are well worked out. pic.twitter.com/mnp7IcbdYJ — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 21, 2025

Θυμίζουμε πως ο Πούτιν έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι λόγω της αναβολής των εκλογών στην Ουκρανία εν μέσω του πολέμου και στο παρελθόν έχει ζητήσει να αλλάξει πρώτα η ηγεσία στην Ουκρανία και μετά να διαπραγματευθεί το τέλος του πολέμου.

Ευθύνες και στην Ευρώπη!

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε επίσης και τους Ευρωπαίους λέγοντας ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την πρόοδο που σημειώθηκε στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ – Ρωσίας της Αλάσκας την περασμένη εβδομάδα.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου προσπαθούν να μετατοπίσουν την εστίαση μακριά από την επίλυση αυτού που η Ρωσία αποκαλεί «βασικές αιτίες» του πολέμου, ανέφερε.

Επανέλαβε επίσης τις ρωσικές ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ευρωπαϊκή συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία χωρίς τη συμβολή της Μόσχας. Οποιεσδήποτε ιδέες που αποκλίνουν από αυτές που παρουσίασε η Ρωσία στις συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη το 2022 ήταν απελπιστικές, είπε.

Με βάση τα παραπάνω επιβεβαιώνονται τα ρεπορτάζ που θεωρούν απίθανη σε άμεσο χρόνο μία συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι, ο οποίος ζητά από τον Τραμπ να πιέσει τον Ρώσο Πρόεδρο. Για την ώρα βέβαια δεν διαφαίνεται να έχει τέτοια πρόθεση ο Αμερικανός πρόεδρος.