Ιράν και Ευρώπη επανεκκινούν την επόμενη εβδομάδα τις συνομιλίες για τα πυρηνικά

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, και οι ομόλογοί του από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία συμφώνησαν την Παρασκευή (22/8) να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα για θέματα πυρηνικών και κυρώσεων, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις απείλησαν να ενεργοποιήσουν ξανά τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών μέσω του μηχανισμού «επαναφοράς», εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα περιορίσει το αμφισβητούμενο πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, επιβεβαίωσε τις συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα και προειδοποίησε ότι οι κυρώσεις θα επανέλθουν σε ισχύ αν δεν επιτευχθεί μια διαρκής συμφωνία για την άρση των ανησυχιών σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Αρακτσί και οι ευρωπαίοι ομόλογοί του συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας να συνεχιστούν οι συνομιλίες σε επίπεδο αναπληρωτών υπουργών Εξωτερικών την Τρίτη, 26 Αυγούστου.

Στη διάρκεια της συνομιλίας, ο Αρακτσί υπογράμμισε τη νομική και ηθική αδυναμία των ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό «επαναφοράς» και προειδοποίησε για τις πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έχει διαβεβαιώσει ότι το Ιράν δεν βρίσκεται κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας, ενώ η Tulsi Gabbard, διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ, δήλωσε το Μάρτιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το Ιράν προχωρά προς την κατασκευή πυρηνικού όπλου.