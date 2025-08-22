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Πιο φθηνά... έξω: Οι Έλληνες διαλέγουν Ευρώπη αντί για τα «χρυσά» νησιά
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17:51 - 22 Αυγ 2025

Πιο φθηνά... έξω: Οι Έλληνες διαλέγουν Ευρώπη αντί για τα «χρυσά» νησιά

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια εντυπωσιακή στροφή που αποτυπώνει τις νέες τάσεις του ελληνικού τουρισμού, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αποφεύγοντας τους ελληνικούς προορισμούς που φέτος χαρακτηρίζονται από υψηλότατες τιμές – ειδικά στα νησιά και στη διαμονή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι ταξιδιωτικές πληρωμές των Ελλήνων στο εξωτερικό ανήλθαν στα 1,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (1,3 δισ. ευρώ). Η τάση αυτή επιβεβαιώνει πως, για πολλούς Έλληνες, οι διακοπές στο εξωτερικό δεν είναι μόνο πιο ελκυστικές πολιτισμικά, αλλά και οικονομικά συμφέρουσες.

Ακριβά νησιά, φθηνά αεροπορικά

Οι τιμές σε ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς –κυρίως στα δημοφιλή νησιά– κρίνονται απλησίαστες από χιλιάδες ταξιδιώτες. Το κόστος διαμονής έχει εκτοξευθεί, ενώ οι μετακινήσεις με πλοία ή λεωφορεία συχνά κοστίζουν περισσότερο από ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής για ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τα ανταγωνιστικά αεροπορικά εισιτήρια εντός της Ευρώπης λειτουργούν ως καταλύτης για την αύξηση των ταξιδιών προς χώρες της Ευρωζώνης και της Βόρειας Ευρώπης, με προορισμούς όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες να κερδίζουν έδαφος.

Η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με τις συνολικές δαπάνες των Ελλήνων για ταξίδια στο εξωτερικό να προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τα 2,8 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2025 – έναντι 2,2 δισ. ευρώ το 2023.

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