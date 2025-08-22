Γάζα: 25 κράτη καταδικάζουν το σχέδιο Ε1 του Ισραήλ - Ανάμεσά τους η Ελλάδα

Οι υπουργοί Εξωτερικών 25 χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, καταδίκασαν από κοινού τα σχέδια του Ισραήλ να κατασκευάσει έναν οικισμό ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Η έγκριση του έργου «E1» θα χωρίσει τη Δυτική Όχθη στα δύο και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατακερματίζοντας το έδαφος που επιδιώκουν οι Παλαιστίνιοι για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους.

«Η απόφαση της Ανώτατης Επιτροπής Σχεδιασμού του Ισραήλ να εγκρίνει τα σχέδια για την κατασκευή οικισμού στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών σε κοινή δήλωση.

«Καταδικάζουμε αυτή την απόφαση και ζητούμε την άμεση αναίρεσή της με τον πιο έντονο τρόπο», δήλωσαν οι υπουργοί από την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, προσχώρησε στη δήλωση.

«Αυτό το σχέδιο θα καταστήσει αδύνατη τη λύση των δύο κρατών, διαιρώντας οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ», αναφέρεται στη δήλωση των υπουργών, οι οποίοι καλούν την ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο.

Η απάντηση του Ισραήλ

Το Ισραήλ απέρριψε αμέσως τη δήλωση, λέγοντας ότι «απορρίπτει την προσπάθεια να του επιβληθούν ξένες επιταγές».

«Το ιστορικό δικαίωμα των Εβραίων να ζουν οπουδήποτε στη Γη του Ισραήλ – τη γενέτειρα του εβραϊκού λαού – είναι αδιαμφισβήτητο», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε δήλωση, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

«Ο εβραϊκός λαός είναι ο αυτόχθων λαός της Γης του Ισραήλ. Σε κανένα σημείο της ιστορίας δεν υπήρξε παλαιστινιακό κράτος, και οποιαδήποτε προσπάθεια να υποστηριχθεί το αντίθετο δεν έχει νομική, πραγματική ή ιστορική βάση», ανέφερε η δήλωση.