Σχέδιο ειρηνευτικής δύναμης για την Ουκρανία: Ποια κράτη εξετάζουν συμμετοχή – Η ελληνική θέση

Η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας εξακολουθεί να μοιάζει με άπιαστο όνειρο. Ωστόσο, η πρόσφατη προσέγγιση μεταξύ Λευκού Οίκου και Κρεμλίνου, καθώς και η συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, έχουν αναζωπυρώσει τις διεθνείς συζητήσεις για τη συγκρότηση μιας πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης. Στόχος της θα είναι να εγγυηθεί τη μεταπολεμική σταθερότητα τόσο στην Ουκρανία όσο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ήπειρο. Παρά την κινητικότητα, το εγχείρημα παραμένει εξαιρετικά περίπλοκο: οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί για τη συμμετοχή τους, η Ρωσία απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παρουσίας ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος, ενώ και τα ίδια τα ευρωπαϊκά κράτη, αν και εξετάζουν την πιθανότητα εμπλοκής, διατηρούν σημαντικές επιφυλάξεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, δέκα χώρες, χωρίς να αναφέρονται ρητά, φέρονται να είναι πρόθυμες να συνδράμουν με στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, χωρίς να έχουν όλες κατονομαστεί επισήμως.

Μεταξύ αυτών, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία φέρονται να ηγούνται των προθέσεων, ενώ το Euronews προσθέτει στη λίστα τις Λιθουανία, Εσθονία και Βέλγιο. Η Γερμανία αντιμετωπίζει εσωτερικές αντιρρήσεις, παρά τη στάση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, που φέρεται να μην απορρίπτει το συγκεκριμένο σενάριο. Η Σουηδία, από την πλευρά της, φέρεται πρόθυμη να συμβάλει από θάλασσα και αέρα, αλλά όχι με χερσαίες δυνάμεις. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις οι υπόλοιπες χώρες που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στο άτυπο σχήμα των «δέκα» είναι η Ρουμανία, η Τσεχία, η Δανία και η Ολλανδία.

Αντίθετες εμφανίζονται η Ιταλία και κυρίως η Πολωνία, η οποία υπογραμμίζει την ύπαρξη νατοϊκών στρατευμάτων στο έδαφός της. Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία παραμένει η χώρα με τον μεγαλύτερο ενεργό στρατό μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. (216.100 ενεργό προσωπικό το 2024).

Πάντως, σύμφωνα με το Stiftung Wissenschaft und Politik, μια αξιόπιστη ειρηνευτική παρουσία στην Ουκρανία απαιτεί δύναμη τουλάχιστον 150.000 στρατιωτών, μέγεθος που δύσκολα επιτυγχάνεται χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να εξετάσει την αμερικανική συνδρομή στην επιτήρηση του ουκρανικού εναέριου χώρου, παραμένει ασαφής ως προς τις λεπτομέρειες. Ο Αντιπρόεδρος, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε ότι «το κύριο βάρος θα πέσει στους Ευρωπαίους».

Η θέση της Ελλάδας

Η ελληνική κυβέρνηση ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να συμμετάσχει με στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Η ιδέα αποστολής ελληνικών στρατευμάτων είχε απορριφτεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι στο παρελθόν ο ακαδημαϊκός, διεθνολόγος και πρώην βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος είχε ταχθεί τον Μάρτιο υπέρ της εξέτασης ενός τέτοιου ενδεχόμενου, επικαλούμενος την ανάγκη να προστατευθεί η ελληνική μειονότητα στην Ουκρανία και θέτοντας το ερώτημα αν γίνεται να απουσιάζει από την περιοχή η Ελλάδα σε περίπτωση τουρκικής συμμετοχής. Ωστόσο, η θέση αυτή δεν φαίνεται να συγκεντρώνει απήχηση στην κυβέρνηση ή στον δημόσιο διάλογο.

Έχουμε λόγο να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία;

Στην περιοχή κατοικεί ελληνική μειονότητα 100.000 άτομα.

Γιατί η Τουρκία είπε ότι θα πάει, και εμείς θα είμαστε εκτός;#ukraine #Greece #Turkey pic.twitter.com/FHZV78eBMP March 17, 2025

Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει εκφράσει καμία διάθεση να δεχθεί την παρουσία ξένων δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος, έστω και με ρόλο παρατηρητή ή εγγυητή, παρά την πρόσφατη… εγκάρδια συνάντηση των Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα.

Επίσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη απευθείας συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, που θα μπορούσε να επανεκκινήσει μια πιο συγκεκριμένη συζήτηση γύρω από ένα πλαίσιο ειρήνευσης στην Ουκρανία. Το Κίεβο δηλώνει μεν πρόθυμο για μία συνάντηση σε ανώτερο επίπεδο, με τη ρωσική κυβέρνηση ωστόσο να καθυστερεί, δηλώνοντας ότι πρέπει πρώτα να υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν δεν αποδέχεται τον Ζελένσκι ως νόμιμο εκπρόσωπο του ουκρανικού λαού.