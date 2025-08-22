ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eλλάδα: Η πρώτη χώρα της ΕΕ με 13 ώρες εργασίας;
Εργασιακά
18:32 - 22 Αυγ 2025

Eλλάδα: Η πρώτη χώρα της ΕΕ με 13 ώρες εργασίας;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνεχίζονται στον γερμανικό Τύπο τα ρεπορτάζ για τα ελληνικά σχέδια εισαγωγής της εργασίας 13 ωρών.      

Nέο ρεπορτάζ από την Αθήνα στην ιστοσελίδα tagesschau.de του πρώτου προγράμματος της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης αναφέρεται στη σχεδιαζόμενη εισαγωγή της εργασίας 13 ωρών στην Ελλάδα.

«Προς το παρόν η Ελλάδα, όπως και η Γερμανία, έχει οκτάωρη εργασία. Όμως η ελληνική κυβέρνηση θέλει να αλλάξει το ωράριο εργασίας. Ήδη πέρυσι επέτρεψε την εβδομάδα των έξι ημερών εργασίας. Τώρα το επόμενο βήμα είναι: η στήριξη της εργασίας 13 ωρών από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον τουριστικό κλάδο. Όπως λέει η Κεραμέως 'πρώτον, είναι επιλογή, όχι υποχρέωση. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι πρέπει να συμφωνήσουν. Τρίτον, ως εργαζόμενοι δεν θα χρειάζονται σε δεύτερη δουλειά'».

Σύμφωνα με την DW, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, «πολλοί Έλληνες εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες. Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010 συνεχίζει να έχει αποτύπωμα. Για πολλούς, ο κανονικός μισθός δεν αρκεί για να καλυφθούν τα βασικά έξοδα διαβίωσης».

Το ρεπορτάζ καταγράφει μάλιστα τις εμπειρίες από την καθημερινή πρακτική ιδιοκτήτριας εστιατορίου στην Αθήνα, που τάσσεται υπέρ του μοντέλου των 13 ωρών.

Σύμφωνα με τα σχεδιαζόμενα μέτρα πάντως δεν αλλάζει το μοντέλο της «εβδομάδας των 40 ωρών, ενώ οι υπερωρίες θα αμείβονται καλύτερα» - 40% περισσότερο ανά ώρα υπερωρίας, λέει η Ελληνίδα υπουργός.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες εστιατορίων, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, που το βλέπουν διαφορετικά και κάνουν λόγο για «εξαντλητικό ωράριο» για τους υπαλλήλους, ενώ ήδη ασκείται κριτική και από τα συνδικάτα, που δεν πιστεύουν ότι έτσι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, ενώ υπάρχει ενόχληση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει συμπεριλάβει στη διαβούλευση συνδικάτα.

«Η υπουργός Εργασίας πιστεύει ωστόσο ότι το νέο νομοσχέδιο θα ενίσχυε τα δικαιώματα των εργαζομένων, επειδή θα μείωνε την αδήλωτη εργασία. Αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί, κάτι που θεωρείται πιθανό λόγω της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη βουλή, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που θα έχει επιτρέψει την εργάσιμη μέρα των 13 ωρών».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurostat: «Πρωταθλητές Ευρώπης» και στην υπερεργασία οι Έλληνες
Εργασιακά

Eurostat: «Πρωταθλητές Ευρώπης» και στην υπερεργασία οι Έλληνες

Στους 795.588 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ τον Ιούλιο
Εργασιακά

Στους 795.588 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ τον Ιούλιο

Καμία αναστροφή του brain drain: 1 στους 2 νέους Έλληνες σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό
Εργασιακά

Καμία αναστροφή του brain drain: 1 στους 2 νέους Έλληνες σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό

Brain drain 2.0: Οι νέοι στην Ελλάδα φτιάχνουν βαλίτσες
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Brain drain 2.0: Οι νέοι στην Ελλάδα φτιάχνουν βαλίτσες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το 13,3% των νέων μας ούτε εργάζονται ούτε σπουδάζουν - Τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ
Εργασιακά

Το 13,3% των νέων μας ούτε εργάζονται ούτε σπουδάζουν - Τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

Οι ΗΠΑ προτείνουν δασμούς 10% ή 12,5% σε αγαθά από 60 οικονομίες
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ προτείνουν δασμούς 10% ή 12,5% σε αγαθά από 60 οικονομίες

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία
Τεχνολογία

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
09/06/2026 - 19:40

«Πες ευχαριστώ!»: Γιατί η επιβεβλημένη ευγένεια μπλοκάρει την ενσυναίσθηση των παιδιών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 19:06

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

Πολιτική
09/06/2026 - 17:06

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 17:03

Στα «πράσινα» η Wall Street καθώς συνεχίζεται το τεχνολογικό ράλι

Εργασιακά
09/06/2026 - 16:58

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:48

Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης

Πολιτική
09/06/2026 - 16:42

KKE για predator: Τα νέα στοιχεία επιβάλλουν άμεση σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
09/06/2026 - 16:38

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 16:31

Αναρτήθηκαν τα vouchers Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:14

21ο πακέτο της ΕΕ κατά Ρωσίας: Στο στόχαστρο πετρέλαιο, τράπεζες, cryptos και αλιευτικά προϊόντα

Πολιτική
09/06/2026 - 16:10

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 16:04

Premia: Στις 10 Ιουνίου η επαναληπτική συνεδρίαση των ομολογιούχων του δανείου των €100 εκατ.

Ειδήσεις
09/06/2026 - 15:49

ΗΠΑ: Έπεσε στα $55,9 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο

Ομόλογα
09/06/2026 - 15:47

Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με reopening του 10ετούς ομολόγου 2036 για ενίσχυση ρευστότητας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ