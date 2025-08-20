Γιατί μια άμεση συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι μοιάζει ανέφικτη

Το ενδεχόμενο μιας συνάντησης ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί, με δεδομένο ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν αναγνωρίζει ούτε τη νομιμότητα ούτε την ισοτιμία του Ουκρανού ομολόγου του, θεωρώντας την Ουκρανία υποτελή χώρα. Για τον Πούτιν, η παρουσία στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι θα ισοδυναμούσε με τεράστια πολιτική υποχώρηση.

Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει αποκλείσει κατηγορηματικά αυτό το σενάριο – τουλάχιστον όχι σε περίπτωση που η πρωτοβουλία προέλθει από τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι πληροφορίες που θέλουν το Κρεμλίνο να προτείνει τη Μόσχα ως τόπο διεξαγωγής της συνάντησης δείχνουν περισσότερο σκοπιμότητα και αποκαλύπτουν την απροθυμία της ρωσικής πλευράς να εμπλακεί σε ουσιαστικό διάλογο.

Σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, μοναδικό κίνητρο του Πούτιν για μια τέτοια συνάντηση θα ήταν η αποφυγή ρήξης με τον Τραμπ, ειδικά μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα που επιβεβαίωσε την προσωπική τους σχέση και άνοιξε νέο κεφάλαιο στις αμερικανορωσικές σχέσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος θα καθόταν επίσης στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι μόνο εάν είχε εξασφαλιστεί εκ των προτέρων συμφωνία, γεγονός που εξηγεί και τις πρόσφατες αιχμές του προς τους Ευρωπαίους, οι οποίοι αρνούνται να αποδεχθούν τα τετελεσμένα της ρωσικής κατοχής σε ουκρανικά εδάφη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επανέφερε στο προσκήνιο ως «βάση συζήτησης» τις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης τον Μάρτιο του 2022. Ωστόσο, η τότε πρόταση της Μόσχας προϋπέθετε την ύπαρξη ρωσικού βέτο σε ζητήματα που αφορούν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις – έναν όρο που θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως ούτε το Κίεβο ούτε οι Ευρωπαίοι θα αποδέχονταν, καθώς δεν θα διασφάλιζε καμία προοπτική μακροπρόθεσμης ειρήνης.

Το Κρεμλίνο έχει προς το παρόν ανακοινώσει ότι θέλει αναβάθμιση των διαπραγματεύσεων της Κωνσταντινούπολης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα φτάσουν σε επίπεδο κορυφής, όπως ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεπώς, η Ρωσία θα μπορούσε να προτείνει σε πρώτη φάση συνάντηση σε επίπεδο ΥΠΕΞ, με την προοπτική να ακολουθήσει τριμερής με την παρουσία και του Τραμπ.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να έχει δώσει διορία 15 ημερών προς τον πρόεδρο Πούτιν για να αποφασίσει αν θα δεχτεί μια συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δείτε τα δεδομένα για τη συνάντηση μέχρι τώρα και τις επικρατέστερες πόλεις για να τη φιλοξενήσουν.