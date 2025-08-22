Τραμπ: Απειλεί με απόλυση τη Λίζα Κουκ από τη Fed αν δεν παραιτηθεί

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (22/8) ότι προτίθεται να απομακρύνει από τη θέση της τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Λίζα Κουκ, αν δεν επιλέξει η ίδια να παραιτηθεί.

«Αν δεν παραιτηθεί, θα την απολύσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην Κουκ, η οποία είχε διοριστεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. «Αυτό που έκανε ήταν απαράδεκτο», συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το NBC.

Οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της Κουκ από κύκλους προσκείμενους στον Τραμπ σχετίζονται με ενδεχόμενη απάτη σε υποθέσεις στεγαστικών δανείων.

Συγκεκριμένα, στις 15 Αυγούστου, ο Μπιλ Πάλτε, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης και πολιτικά ευθυγραμμισμένος με τον Τραμπ, απέστειλε επιστολή προς τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι και τον Εντ Μάρτιν, στην οποία καταγγέλλει πιθανή τέλεση ποινικού αδικήματος από την Κουκ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η Κουκ ενδέχεται να παραποίησε τραπεζικά έγγραφα και συμβόλαια ακινήτων με σκοπό να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους για στεγαστικά δάνεια.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η Κουκ φέρεται να υπέγραψε στεγαστικό δάνειο για ακίνητο στο Μίσιγκαν δηλώνοντας ότι θα το χρησιμοποιούσε ως κύρια κατοικία για τουλάχιστον έναν χρόνο. Ωστόσο, μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, φέρεται να υπέγραψε δεύτερο δάνειο για κατοικία στη Τζόρτζια, δηλώνοντας εκ νέου πως πρόκειται για την κύρια κατοικία της.