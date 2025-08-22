ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Απειλεί με απόλυση τη Λίζα Κουκ από τη Fed αν δεν παραιτηθεί
Ειδήσεις
18:09 - 22 Αυγ 2025

Τραμπ: Απειλεί με απόλυση τη Λίζα Κουκ από τη Fed αν δεν παραιτηθεί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (22/8) ότι προτίθεται να απομακρύνει από τη θέση της τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Λίζα Κουκ, αν δεν επιλέξει η ίδια να παραιτηθεί.

«Αν δεν παραιτηθεί, θα την απολύσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην Κουκ, η οποία είχε διοριστεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. «Αυτό που έκανε ήταν απαράδεκτο», συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το NBC.

Οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της Κουκ από κύκλους προσκείμενους στον Τραμπ σχετίζονται με ενδεχόμενη απάτη σε υποθέσεις στεγαστικών δανείων.

Συγκεκριμένα, στις 15 Αυγούστου, ο Μπιλ Πάλτε, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης και πολιτικά ευθυγραμμισμένος με τον Τραμπ, απέστειλε επιστολή προς τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι και τον Εντ Μάρτιν, στην οποία καταγγέλλει πιθανή τέλεση ποινικού αδικήματος από την Κουκ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η Κουκ ενδέχεται να παραποίησε τραπεζικά έγγραφα και συμβόλαια ακινήτων με σκοπό να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους για στεγαστικά δάνεια.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η Κουκ φέρεται να υπέγραψε στεγαστικό δάνειο για ακίνητο στο Μίσιγκαν δηλώνοντας ότι θα το χρησιμοποιούσε ως κύρια κατοικία για τουλάχιστον έναν χρόνο. Ωστόσο, μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, φέρεται να υπέγραψε δεύτερο δάνειο για κατοικία στη Τζόρτζια, δηλώνοντας εκ νέου πως πρόκειται για την κύρια κατοικία της.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 18:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιο φθηνά... έξω: Οι Έλληνες διαλέγουν Ευρώπη αντί για τα «χρυσά» νησιά
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πιο φθηνά... έξω: Οι Έλληνες διαλέγουν Ευρώπη αντί για τα «χρυσά» νησιά

Χρηματιστήριο: Έκαμψε την αντίσταση των 2.100 μονάδων παρά την εβδομαδιαία πτώση
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Έκαμψε την αντίσταση των 2.100 μονάδων παρά την εβδομαδιαία πτώση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια
Πολιτική

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια

ΗΠΑ: Έπεσε στα $55,9 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Έπεσε στα $55,9 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν σε «2-3 ημέρες» - Το Ορμούζ θα ανοίξει άμεσα
Ειδήσεις

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν σε «2-3 ημέρες» - Το Ορμούζ θα ανοίξει άμεσα

Αποκλείστηκε από το Μουντιάλ Σομαλός διαιτητής μετά την απαγόρευση εισόδου του στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Αποκλείστηκε από το Μουντιάλ Σομαλός διαιτητής μετά την απαγόρευση εισόδου του στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
09/06/2026 - 19:40

«Πες ευχαριστώ!»: Γιατί η επιβεβλημένη ευγένεια μπλοκάρει την ενσυναίσθηση των παιδιών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 19:06

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

Πολιτική
09/06/2026 - 17:06

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 17:03

Στα «πράσινα» η Wall Street καθώς συνεχίζεται το τεχνολογικό ράλι

Εργασιακά
09/06/2026 - 16:58

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:48

Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης

Πολιτική
09/06/2026 - 16:42

KKE για predator: Τα νέα στοιχεία επιβάλλουν άμεση σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
09/06/2026 - 16:38

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 16:31

Αναρτήθηκαν τα vouchers Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:14

21ο πακέτο της ΕΕ κατά Ρωσίας: Στο στόχαστρο πετρέλαιο, τράπεζες, cryptos και αλιευτικά προϊόντα

Πολιτική
09/06/2026 - 16:10

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 16:04

Premia: Στις 10 Ιουνίου η επαναληπτική συνεδρίαση των ομολογιούχων του δανείου των €100 εκατ.

Ειδήσεις
09/06/2026 - 15:49

ΗΠΑ: Έπεσε στα $55,9 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο

Ομόλογα
09/06/2026 - 15:47

Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με reopening του 10ετούς ομολόγου 2036 για ενίσχυση ρευστότητας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ