Χειροπέδες σε 28χρονο για τη μαφιόζικη εκτέλεση Τούρκου στα Εξάρχεια: Ερευνάται για «συμβόλαιο θανάτου»

Στη σύλληψη ενός 28χρονου υπηκόου Τουρκίας προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 28χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της 13ης Ιουνίου στην περιοχή των Εξαρχείων, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων που συγκέντρωσαν οι ερευνητές κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο συλληφθείς ενδέχεται να είχε στρατολογηθεί στην Τουρκία προκειμένου να εκτελέσει το συγκεκριμένο χτύπημα, στο πλαίσιο ενός φερόμενου «συμβολαίου θανάτου».

Ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.