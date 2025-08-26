Financial Times: Η Ουάσιγκτον εξετάζει αντιαεροπορική υποστήριξη στην Ουκρανία στο πλαίσιο μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας

Η Ουάσιγκτον φέρεται να είναι έτοιμη να προσφέρει αντιαεροπορική υποστήριξη στην Ουκρανία μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Στόχος είναι η υποστήριξη των Ευρωπαίων στρατιωτών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, να συμμετάσχουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας. Η Ουάσιγκτον φέρεται να είναι πρόθυμη να προσφέρει πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, μέσα επιτήρησης και αναγνώρισης, καθώς και αντιαεροπορική άμυνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, που επικαλείται τέσσερις Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά «τη μέγιστη εντατικοποίηση» των διαπραγματεύσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να υπάρξει σύντομα σαφήνεια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μόλις τη Δευτέρα (25/8) ότι δεν έχει ακόμη συζητηθεί κάτι συγκεκριμένο. Ωστόσο, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει πως εκπρόσωποι της κυβέρνησης Τραμπ και Ευρωπαίοι εταίροι έχουν ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις για επιμέρους λεπτομέρειες τις τελευταίες ημέρες.

Τρεις γραμμές άμυνας για την Ουκρανία

Σύμφωνα με τους Financial Times, σχεδιάζεται ένα πολυεπίπεδο σύστημα ασφάλειας: Πρώτον, κατά μήκος της πρώτης γραμμής ενδέχεται να δημιουργηθεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, την οποία θα επιβλέπουν ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις. Πιο πίσω, ουκρανικά στρατεύματα θα υπερασπίζονται μία ισχυρή γραμμή άμυνας, εξοπλισμένα και εκπαιδευμένα από χώρες του ΝΑΤΟ.

Ως τρίτη γραμμή άμυνας, προβλέπεται η συγκρότηση αποτρεπτικής δύναμης υπό ευρωπαϊκή ηγεσία. Οι δυνάμεις αυτές θα σταθμεύουν βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος και θα υποστηρίζονται από αμερικανικά μέσα, όπως δορυφορική επιτήρηση, λογιστική υποστήριξη, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και επίγεια ραντάρ. Οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να αποστείλουν δικά τους στρατεύματα, αλλά θα συμβάλλουν με εναέρια επιτήρηση και αναγνώριση.

Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας διαρκεί ήδη τριάμισι χρόνια. Ο Τραμπ είχε τους τελευταίους μήνες ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Μέχρι στιγμής όμως, οι προσπάθειες αυτές παραμένουν άκαρπες, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα σημεία. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού προέδρου είναι δύσκολη, καθώς, όπως είπε, ο Πούτιν δεν συμπαθεί τον Ζελένσκι.