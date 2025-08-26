ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Financial Times: Η Ουάσιγκτον εξετάζει αντιαεροπορική υποστήριξη στην Ουκρανία στο πλαίσιο μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας
Ειδήσεις
22:30 - 26 Αυγ 2025

Financial Times: Η Ουάσιγκτον εξετάζει αντιαεροπορική υποστήριξη στην Ουκρανία στο πλαίσιο μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ουάσιγκτον φέρεται να είναι έτοιμη να προσφέρει αντιαεροπορική υποστήριξη στην Ουκρανία μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Στόχος είναι η υποστήριξη των Ευρωπαίων στρατιωτών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, να συμμετάσχουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας. Η Ουάσιγκτον φέρεται να είναι πρόθυμη να προσφέρει πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, μέσα επιτήρησης και αναγνώρισης, καθώς και αντιαεροπορική άμυνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, που επικαλείται τέσσερις Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά «τη μέγιστη εντατικοποίηση» των διαπραγματεύσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να υπάρξει σύντομα σαφήνεια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μόλις τη Δευτέρα (25/8) ότι δεν έχει ακόμη συζητηθεί κάτι συγκεκριμένο. Ωστόσο, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει πως εκπρόσωποι της κυβέρνησης Τραμπ και Ευρωπαίοι εταίροι έχουν ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις για επιμέρους λεπτομέρειες τις τελευταίες ημέρες.

Τρεις γραμμές άμυνας για την Ουκρανία

Σύμφωνα με τους Financial Times, σχεδιάζεται ένα πολυεπίπεδο σύστημα ασφάλειας: Πρώτον, κατά μήκος της πρώτης γραμμής ενδέχεται να δημιουργηθεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, την οποία θα επιβλέπουν ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις. Πιο πίσω, ουκρανικά στρατεύματα θα υπερασπίζονται μία ισχυρή γραμμή άμυνας, εξοπλισμένα και εκπαιδευμένα από χώρες του ΝΑΤΟ.

Ως τρίτη γραμμή άμυνας, προβλέπεται η συγκρότηση αποτρεπτικής δύναμης υπό ευρωπαϊκή ηγεσία. Οι δυνάμεις αυτές θα σταθμεύουν βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος και θα υποστηρίζονται από αμερικανικά μέσα, όπως δορυφορική επιτήρηση, λογιστική υποστήριξη, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και επίγεια ραντάρ. Οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να αποστείλουν δικά τους στρατεύματα, αλλά θα συμβάλλουν με εναέρια επιτήρηση και αναγνώριση.

Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας διαρκεί ήδη τριάμισι χρόνια. Ο Τραμπ είχε τους τελευταίους μήνες ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Μέχρι στιγμής όμως, οι προσπάθειες αυτές παραμένουν άκαρπες, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα σημεία. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού προέδρου είναι δύσκολη, καθώς, όπως είπε, ο Πούτιν δεν συμπαθεί τον Ζελένσκι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδιέξοδο στη Γάζα: Διαδηλώσεις στο Ισραήλ, διεθνής κατακραυγή για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Ειδήσεις

Αδιέξοδο στη Γάζα: Διαδηλώσεις στο Ισραήλ, διεθνής κατακραυγή για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Σκιά ΔΝΤ πάνω από το Παρίσι; Ραγδαίες εξελίξεις ενόψει ψήφου εμπιστοσύνης – Σε δύσκολη θέση ο Μπαϊρού
Ειδήσεις

Σκιά ΔΝΤ πάνω από το Παρίσι; Ραγδαίες εξελίξεις ενόψει ψήφου εμπιστοσύνης – Σε δύσκολη θέση ο Μπαϊρού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7
Ειδήσεις

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν
Ειδήσεις

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «ερυθλόκευκοι» με 89-85 έναντι του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ