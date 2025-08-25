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Τραμπ: Δεν δίνουμε άλλα λεφτά για την Ουκρανία - Ο Πούτιν δεν συμπαθεί τον Ζελένσκι
Ειδήσεις
20:15 - 25 Αυγ 2025

Τραμπ: Δεν δίνουμε άλλα λεφτά για την Ουκρανία - Ο Πούτιν δεν συμπαθεί τον Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως η Ουάσιγκτον σκοπεύει να στηρίξει την ασφάλεια της Ουκρανίας, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν τεθεί στο τραπέζι συγκεκριμένες εγγυήσεις.

Όπως ανέφερε, οι λεπτομέρειες παραμένουν υπό διαμόρφωση. «Οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να διευθετούνται», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι οι συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια γίνονται σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και όχι άμεσα με την Ουκρανία. «Για το θέμα αυτό συνεργαζόμαστε με το ΝΑΤΟ, όχι με την Ουκρανία», υπογράμμισε και ξεκαθάρισε πως «δεν θα δαπανηθούν επιπλέον χρήματα για την Ουκρανία».

Οι πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θεωρούνται κρίσιμο σημείο για την επίτευξη λύσης στον πόλεμο με τη Ρωσία, ο οποίος συνεχίζεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τη θέση του ότι επιθυμεί να λήξει ο πόλεμος το συντομότερο δυνατόν και γνωστοποίησε πως είχε εκ νέου επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, συζητήθηκε και το θέμα της αποπυρηνικοποίησης.

Τέλος, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη στάση του Πούτιν απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας πως ο Ρώσος ηγέτης αποφεύγει να τον συναντήσει, «επειδή δεν τον συμπαθεί».

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