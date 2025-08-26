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Αδιέξοδο στη Γάζα: Διαδηλώσεις στο Ισραήλ, διεθνής κατακραυγή για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Ειδήσεις
21:45 - 26 Αυγ 2025

Αδιέξοδο στη Γάζα: Διαδηλώσεις στο Ισραήλ, διεθνής κατακραυγή για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρές πιέσεις δέχεται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα συνεχίζονται υπό αυξανόμενη εσωτερική και διεθνή αμφισβήτηση. Εν μέσω ογκωδών διαδηλώσεων στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου επισπεύδει τις συνεδριάσεις του πολεμικού συμβουλίου, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ των στρατιωτικών απαιτήσεων, της κοινωνικής πίεσης και των διεθνών επικρίσεων.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει σοβαρές διαφωνίες ακόμα και εντός της στρατιωτικής ηγεσίας. Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να αντιτίθεται σε μια άμεση, μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση, προτείνοντας αντίθετα μια σταδιακή στρατηγική, με πολιορκία και ασφαλή απομάκρυνση αμάχων, ώστε να διασφαλιστεί η ζωή των ομήρων που κρατά η Χαμάς. Αντίθετα, άλλοι στρατιωτικοί κύκλοι πιέζουν για ταχεία δράση, φοβούμενοι ανασύνταξη των δυνάμεων της Χαμάς.

Η τελική απόφαση για ενδεχόμενη ολοκληρωτική επίθεση καθυστερεί, με τον Νετανιάχου να κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση, εφόσον επιτρέψει την επίτευξη των στόχων χωρίς μαζική απώλεια αμάχων και ομήρων.

Η διεθνής κατακραυγή για τις ισραηλινές τακτικές αυξήθηκε κατακόρυφα μετά τον φονικό βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ στη Γάζα, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πέντε δημοσιογράφοι διεθνών μέσων και αρκετοί νοσηλευτές. Οι δημοσιογράφοι, που συνεργάζονται με διεθνή μέσα όπως το Reuters, το ΑP, το Al Jazeera και άλλους ανεξάρτητους φορείς, σκοτώθηκαν ενώ κάλυπταν τις συνθήκες στο νοσοκομείο, γεγονός που εντείνει τις καταγγελίες για στοχοποίηση των ΜΜΕ στη Γάζα.Αν και ο Νετανιάχου έκανε λόγο για «τραγικό λάθος», οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνείς παρατηρητές κατηγορούν το Ισραήλ για στοχευμένες επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών. Ο ΟΗΕ έχει ήδη ζητήσει ανεξάρτητη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του, καλώντας σε αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων. Την Τετάρτη (26/8) ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι είχε εντοπίσει στην περιοχή της επίθεσης μια κάμερα τοποθετημένη από τη Χαμάς και ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βάση το συγκεκριμένο εύρημα.

Παράλληλα, μαζικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν το εσωτερικό του Ισραήλ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των ομήρων. Οι διαδηλωτές ζητούν πιο δραστική εμπλοκή των ΗΠΑ, προτρέποντας τον Τραμπ να μεσολαβήσει για την επιστροφή των αιχμαλώτων. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων σημειώθηκαν εντάσεις με την αστυνομία, ενώ υπήρξαν και συλλήψεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία των επιχειρήσεων στη Γάζα, με τον Νετανιάχου να βρίσκεται αντιμέτωπος με στρατιωτικά διλήμματα, κοινωνικές εντάσεις και διεθνή πίεση, χωρίς σαφές σχέδιο εξόδου από την κρίση.

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