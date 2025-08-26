Σκιά ΔΝΤ πάνω από το Παρίσι; Ραγδαίες εξελίξεις ενόψει ψήφου εμπιστοσύνης – Σε δύσκολη θέση ο Μπαϊρού

Η Γαλλία βρίσκεται σε τροχιά πολιτικής και οικονομικής κρίσης, με τη σκιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να πλανάται πάνω από το Παρίσι, καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού προσπαθεί να επιβάλει ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας ύψους 44 δισ. ευρώ.

Η πρόταση έχει προκαλέσει κοινωνική έκρηξη: τα συνδικάτα κάνουν λόγο για «βάρβαρα μέτρα», ενώ αναζωπυρώνονται οι φόβοι για επανεμφάνιση των «Κίτρινων Γιλέκων». Στο πολιτικό πεδίο, ο Μπαϊρού, επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας, καλείται να περάσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου – κάτι που, σύμφωνα με αναλυτές, φαντάζει δύσκολο. Ο ίδιος έθεσε το δίλημμα «χάος ή υπευθυνότητα», κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. Η αντιπολίτευση δεν αναμένεται να τον στηρίξει, με τους πιο μετριοπαθείς Σοσιαλιστές να κατηγορούν τη γαλλική κυβέρνηση ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της.

Στο επίκεντρο της οικονομικής ανασφάλειας βρίσκεται και το διογκούμενο δημόσιο χρέος, με τον υπουργό Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ να αναφέρει –έστω και προσωρινά– το ενδεχόμενο προσφυγής της Γαλλίας στο ΔΝΤ. Παρότι ανασκεύασε τις δηλώσεις του, οι αγορές δεν ηρέμησαν: το spread των γαλλικών με τα γερμανικά ομόλογα εκτοξεύτηκε σε υψηλό πέντε μηνών, ενώ το γαλλικό χρηματιστήριο σημείωσε πτώση 1,7%.

Το σενάριο κατάρρευσης της κυβέρνησης Μπαϊρού φέρνει στο τραπέζι τρία ενδεχόμενα: υπηρεσιακή παραμονή, αντικατάστασή του από τον Μακρόν ή πρόωρες εκλογές. Το πολιτικό ρίσκο σε συνδυασμό με την κοινωνική δυσαρέσκεια και τις αγορές σε συναγερμό, τροφοδοτούν σενάρια για νέα κρίση χρέους στην καρδιά της Ευρωζώνης.