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Φάρατζ: Παρουσίασε σχέδιο για απελάσεις αιτούντων άσυλο και προειδοποιεί για «κοινωνική αναταραχή»
Ειδήσεις
15:45 - 27 Αυγ 2025

Φάρατζ: Παρουσίασε σχέδιο για απελάσεις αιτούντων άσυλο και προειδοποιεί για «κοινωνική αναταραχή»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του αντι-μεταναστευτικού κόμματος Reform UK της Βρετανίας, ανακοίνωσε σχέδιο για την κατάργηση των νόμων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να επιτραπούν μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο, ενέργεια που, όπως είπε, είναι αναγκαία για να αποτραπεί μια «μεγάλη κοινωνική αναταραχή».

Ο Φάρατζ δήλωσε πως το κόμμα του, το οποίο προηγείται στις εθνικές δημοσκοπήσεις, θα αποσύρει τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR), θα καταργήσει τον Νόμο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και θα απενεργοποιήσει άλλες διεθνείς συνθήκες που έχουν χρησιμοποιηθεί για να μπλοκάρουν τις αναγκαστικές απελάσεις αιτούντων άσυλο.

«Δεν απέχουμε πολύ από μια μεγάλη κοινωνική αναταραχή», είπε ο Φάρατζ σε συνέντευξη Τύπου. «Πρόκειται για εισβολή, καθώς αυτοί οι νεαροί άνδρες εισβάλλουν παράνομα στη χώρα μας.»

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη μικρής κλίμακας διαμαρτυρίες έξω από ξενοδοχεία όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο, με αφορμή ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια μετά από κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις από κάποιους εξ αυτών.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μετανάστευση έχει ξεπεράσει την οικονομία ως τη μεγαλύτερη ανησυχία των Βρετανών ψηφοφόρων.

Το Reform UK, που έχει μόνο τέσσερις βουλευτές, αλλά προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρόθεσης ψήφου, ασκεί όλο και μεγαλύτερη πίεση στον Εργατικό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, αν και οι επόμενες εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2029.

Ο υπουργός Στέγασης Μάθιου Πένικοκ, που είχε οριστεί από την κυβέρνηση για να απαντήσει στα ΜΜΕ, χαρακτήρισε τις προτάσεις του Reform «μια σειρά από κόλπα» που δεν θα λειτουργήσουν.

Ανέφερε ότι η ECHR στηρίζει βασικές διεθνείς συμφωνίες, όπως η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, η οποία έβαλε τέλος σε τρεις δεκαετίες θρησκευτικής βίας στη Βόρεια Ιρλανδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία ειρήνης, ο Φάρατζ απάντησε ότι θα μπορούσε να επαναδιαπραγματευθεί, αλλά θα χρειαστούν χρόνια.

Δημοσκόπηση του Ιουλίου έδειξε ότι περίπου το 58% του κοινού υποστηρίζει την παραμονή στην ECHR, με αυτή την υποστήριξη να αυξάνεται πρόσφατα.

Το 2024, η Βρετανία έλαβε αριθμό ρεκόρ 108.100 αιτήσεων ασύλου, σχεδόν 20% περισσότερες από την προηγούμενη χρονιά. Τα περισσότερα αιτήματα προήλθαν από Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ιράν και Μπανγκλαντές.

Η προσοχή επικεντρώνεται σε εκείνους που φτάνουν με μικρές βάρκες μέσω της Μάγχης, με αριθμούς ρεκόρ αφίξεων φέτος.

Το Reform ανέφερε ότι με τις αλλαγές στη νομοθεσία για το άσυλο, θα μπορούσε να απελάσει 600.000 αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, στην πρώτη του κυβερνητική θητεία εάν κερδίσει τις εκλογές.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 16:32
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