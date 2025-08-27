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Μπλε Κέδρος: Καταβολή μερίσματος €0,05377943/μετοχή στις 5 Σεπτεμβρίου
Ανακοινώσεις
15:21 - 27 Αυγ 2025

Μπλε Κέδρος: Καταβολή μερίσματος €0,05377943/μετοχή στις 5 Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ» ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε τη διανομή σε μετρητά ποσού 2.171.750 € μερίσματος για την εταιρική χρήση 2024 ποσού 0,05377943€ ανά μετοχή, εξαιρουμένων 2.117.460 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Εταιρεία την παρούσα ημέρα. 

Από την Τρίτη 02.09.2025, που ορίστηκε ως Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Τετάρτη 03.09.2025 («Record date»).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Παρασκευή 05.09.2025, μέσω της πληρώτριας τράπεζας «Optima Bank Α.Ε.» (πληρώτρια τράπεζα), βάσει των στοιχείων που θα παράσχει στην ως άνω πληρώτρια τράπεζα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή/και το Χρηματιστήριο, κατά τα οριζόμενα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου και ειδικότερα:

Α. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Β. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «OPTIMA BANK A.E.», για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.

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