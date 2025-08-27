ΠΑΣΟΚ: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είναι ο μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» - Πώς προκλήθηκε η νέα αντιπαράθεση Μαρινάκη-Χαριλάου Τρικούπη

Αντιπαράθεση προκάλεσε την Τετάρτη (27/8)μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του ΠΑΣΟΚ ο ισχυρισμός του πρώτου ότι η Χαριλάου Τρικούπη συνεργάζεται με κόμματα που κατηγορούν την κυβέρνηση για έσχατη προδοσία.

Είχε προηγηθεί συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον ΣΚΑΪ, όπου του μεταφέρθηκε δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι συνυπέγραψε τη συγκεκριμένη κατηγορία στη Βουλή μαζί με την Πλεύση Ελευθερίας. Στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν εννοούσε ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε τότε την συγκεκριμένη πρωτοβουλία που αφορούσε τη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών αλλά ότι έχει πάρει άλλες κοινές πρωτοβουλίες μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο είχε κατατεθεί πρόταση προανακριτικής από την Μαρία Καρυστιανού για τα Τέμπη. Στο κατηγορητήριο γινόταν αναφορά για πιθανή έσχατη προδοσία 14 βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που αφορούσε και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρόταση είχε στηριχτεί από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, τη Νίκη και βουλευτές που ανήκουν στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη αλλά δεν συγκροτούν Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Μαρινάκης πριν κουνήσει το δάχτυλο, με δεδομένες τις "στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας" - δική του έκφραση και του την επιστρέφουμε- , θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το πως ο δημοσιογράφος μετέφερε τα λεγόμενα του στη διάρκεια της συνέντευξης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ζητώντας το σχόλιο του.

Και τώρα στην ουσία:

Δεν πείθουν κανένα τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης να χρεώσουν δήθεν τοξικότητα στο ΠΑΣΟΚ.

Βουβή αντιπολίτευση μπροστά σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης των ευθυνών των υπουργών σε αλλεπάλληλες δικογραφίες, μπροστά στον εμπαιγμό των πολιτών και τα παιχνίδια με τους θεσμούς, δεν θα βρουν στο ΠΑΣΟΚ.

Υ. Γ. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χρησιμοποιεί κατ' εξακολούθηση προσβλητικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς στις ανακοινώσεις του για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού. Εκφράζει την πολιτική αισθητική και του κ. Μητσοτάκη ή αυτενεργεί»;