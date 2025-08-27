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ΕΕ: Μηδενίζει τους δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα προκειμένου να σώσει τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες
Ειδήσεις
17:33 - 27 Αυγ 2025

ΕΕ: Μηδενίζει τους δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα προκειμένου να σώσει τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να υποβάλει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας μια νομοθετική πρόταση που προβλέπει την πλήρη άρση των δασμών σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως απάντηση σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει το Bloomberg.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως όρο αυτή την κίνηση ώστε η Ουάσιγκτον να μειώσει τους υψηλούς δασμούς 27,5% που επιβάλλονται σήμερα στις εξαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, όπως τονίζει στο δημοσίευμα του το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει την εφαρμογή προτιμησιακών δασμών σε ορισμένα αλιευτικά και αγροτικά προϊόντα, ενισχύοντας έτσι την πρόταση. Παρόλο που οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν ότι η συμφωνία αυτή είναι ευνοϊκή κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη θεωρούν απαραίτητη για να διασφαλιστεί η επιχειρηματική σταθερότητα και η διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει χαρακτηρίσει αυτή τη συμφωνία ως «ισχυρή, αν και όχι τέλεια».

Η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με την επιβολή νέων δασμών σε χώρες που επιβάλλουν φόρους στις διαδικτυακές υπηρεσίες, στοχεύοντας ιδιαίτερα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες όπως η Google και η Apple.

Στη σημερινή πραγματικότητα, τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά που εξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβαρύνονται με δασμούς ύψους 27,5%. Σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη συμφωνία, οι δασμοί για σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα μειωθούν στο 15%. Ωστόσο, η μείωση αυτή για τα αυτοκίνητα θα ισχύσει μόνο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταθέσει επίσημα την πρόταση για την άρση των δασμών στα υπόλοιπα βιομηχανικά προϊόντα. Εφόσον η πρόταση υποβληθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, η μείωση των δασμών θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, με τη Γερμανία να ξεχωρίζει ως βασικός παράγοντας, έχοντας εξάγει το 2024 οχήματα και ανταλλακτικά αξίας 34,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης της πρότασης, η Κομισιόν σχεδιάζει να αποφύγει την συνήθη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων, ώστε να επιτύχει ταχύτερη έγκριση και εφαρμογή.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 17:39
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