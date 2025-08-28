Ντράγκι: Χωρίς πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, η Ευρώπη θα απωλέσει την γεωπολιτική και οικονομική της δύναμη

Χωρίς πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, η Ευρώπη θα απωλέσει την γεωπολιτική και οικονομική της δύναμη, προειδοποίησε ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, μιλώντας σε σύνοδο κατόχων του βραβείου Νόμπελ, στο Λιντάου της Βαυαρίας.

Ο Ντράγκι μετείχε σε πάνελ με θέμα «έρευνα και Καινοτομία σε έναν Τριπολικό Κόσμο», μαζί με τον πρώην υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Στίβεν Τσου και την βιολόγο και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας Μάρα Λεπτίν.

Πριν από σχεδόν ένα χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση Ντράγκι σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με κεντρικό συμπέρασμα ότι η Ευρώπη υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις ΗΠΑ, όσον αφορά την παραγωγικότητα. «Αν μη τι άλλο, η έκθεση αυτή έχει γίνει σήμερα ακόμη πιο επείγουσα», τόνισε ο Ντράγκι, επαναλαμβάνοντας ότι «η Ευρώπη αντιμετωπίζει υπαρξιακές προκλήσεις».

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ αναφέρθηκε έντονα την ανταγωνιστικότητα επειδή η ΕΕ έχει υψηλές φιλοδοξίες: να καταστεί ηγέτης στις νέες τεχνολογίες, στην πολιτική για το κλίμα και ανεξάρτητος παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή. Εάν η αύξηση της παραγωγικότητας συνεχίσει να επιβραδύνεται, «η Ευρώπη δεν θα είναι πλέον σε θέση να υλοποιήσει όλες τις φιλοδοξίες της σε δέκα χρόνια».