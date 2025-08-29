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Μονή Σινά: Σφοδρή αντίδραση Αρχιεπισκόπου Δαμιανού στις κατηγορίες μοναχών – Προαναγγέλλει αγωγές κατά των «στασιαστών»
Ειδήσεις
11:33 - 29 Αυγ 2025

Μονή Σινά: Σφοδρή αντίδραση Αρχιεπισκόπου Δαμιανού στις κατηγορίες μοναχών – Προαναγγέλλει αγωγές κατά των «στασιαστών»

Reporter.gr Newsroom
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Με έντονο ύφος απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός στις σοβαρές καταγγελίες που διατυπώθηκαν εναντίον του από μοναχούς της Ιεράς Μονής Σινά, μέσω υπομνήματος που κατέθεσαν. 

Σε δήλωσή του, τόνισε πως «εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι σύντομα η ελληνική Δικαιοσύνη θα εξετάσει κάθε ψευδή και συκοφαντική αναφορά, ενώ ξεκαθάρισε πως τυχόν αποζημιώσεις από νομικές ενέργειες θα διατεθούν υπέρ της Μονής. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τον πιστό λαό για τον σκανδαλισμό που προκλήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δήλωσε:

«Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό «υπόμνημα». Φυσικά όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά», συνεχίζει για να καταλήξει:

«Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος της».

Οι αιτιάσεις των μοναχών

Οι μοναχοί κατηγορούν τον Αρχιεπίσκοπο για αποστασιοποίηση από την καθημερινή λειτουργία της Μονής, παρέμβαση τρίτων σε διοικητικά ζητήματα, κακοδιαχείριση, ακόμα και για τη στήριξη του στη νομοθετική ρύθμιση που αναγνωρίζει νομική προσωπικότητα στο Μετόχι της Μονής στην Ελλάδα. Το σχετικό υπόμνημα, που χαρακτηρίστηκε «πραξικόπημα» από τον Αρχιεπίσκοπο, αποκάλυψε το τεταμένο κλίμα που επικρατεί.

Από την πλευρά του περιβάλλοντος του Αρχιεπισκόπου, αφήνονται αιχμές ότι η χρονική συγκυρία των καταγγελιών δεν είναι τυχαία, υπονοώντας άλλες σκοπιμότητες πίσω από τις ενέργειες των μοναχών.

Ποιοι πρωταγωνιστούν στο «ρήγμα»

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις εσωτερικές συγκρούσεις φαίνεται να διαδραματίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο ιερομόναχος Νήφων Καράφαλης φέρεται να επιδιώκει τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου, ενώ κομβικοί θεωρούνται και οι ρόλοι του Ησύχιου Μοχάμεντ, που βρίσκεται ακόμη στη Μονή παρά τη λήξη της βίζας του, και του Πάμφιλου Γιαπιτζάκη, που αν και έχει αποχωρήσει από τη Μονή από το 2017, φέρεται να εμπλέκεται ενεργά στις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ανδρέα Λουδάρο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, οι μοναχοί «ουσιαστικά δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ» και δεν έχουν αιτιολογήσει επαρκώς την αμφισβήτηση του ηγουμένου, ενώ το ζήτημα φαίνεται να συνδέεται με την κυβερνητική απόφαση για τη δημιουργία νομικού προσώπου του Μετοχίου στην Ελλάδα, γεγονός που οι αντιδρώντες θεώρησαν προϊόν «συνεννόησης» με τον Δαμιανό.

«Έχουν βγάλει 1-2 ανακοινώσεις χωρίς ποτέ να έχουν αναπτύξει το σκεπτικό, με βάση το οποίο έγινε η έκπτωση του ηγούμενου. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι θεωρούν πως δεν είναι καλός ηγούμενος, ότι έχει στο περιβάλλον του ανθρώπους που τον συμβουλεύουν λανθασμένα και παίρνει αποφάσεις, οι οποίες δεν είναι προς το συμφέρον της μονής και ότι όλα ξεκίνησαν όταν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να φτιάξει στην Ελλάδα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, προκειμένου να αποκαταστήσει την περιουσία του μοναστηριού στην Ελλάδα. Οι μοναχοί θεώρησαν ότι ο ηγούμενος τα ‘βρήκε’ με την κυβέρνηση, η οποία τού έκανε τη χάρη και του έδωσε την περιουσία. Νομίζω έχουν πέσει θύματα πολύ κακών συμβούλων, οι οποίοι έχουν άλλη στόχευση από το να προστατευθεί το μοναστήρι, φτάνοντας σε σημείο να κάνουν αντάρτικο κατά του επί 55 χρόνια ηγουμένου», ανέφερε ο κ. Λουδάρος.

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