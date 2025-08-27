Ένταση στη Μονή Σινά - Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ζητά προστασία: «Κινδυνεύει η ζωή μου»

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Δαμιανός, απηύθυνε έντονη έκκληση προς τις αιγυπτιακές και ελληνικές αρχές, ζητώντας τη βοήθειά τους λόγω σοβαρών επεισοδίων στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά τονίζοντας ότι κινδυνεύει η ζωή του.

Η κατάσταση έχει οξυνθεί, καθώς ομάδα μοναχών που επιχείρησε να τον ανατρέψει παραμένει έξω από την πύλη της Μονής και προσπαθεί να εισέλθει ξανά στον χώρο του μοναστηριού.

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την πίστη του στη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγίας, τονίζοντας ότι η τάξη έχει αποκατασταθεί προσωρινά στο μοναστήρι του. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, της οποίας είναι πολίτης, καθώς και προς την Ελληνική κυβέρνηση, να σταθούν στο πλευρό του, υπογραμμίζοντας ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Η δήλωση αυτή δόθηκε στο κανάλι Open.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε τη Μονή έχοντας τη στήριξη της πλειονότητας των μοναχών και των Βεδουίνων που ανήκουν στη Μονή. Κάλεσε τους δέκα μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του να σεβαστούν την τάξη και τους κανόνες του μοναστηριού. Όταν εκείνοι αρνήθηκαν, τους επέβαλε ποινή ακοινωνησίας και τους απέβαλε από το μοναστήρι. Επιπλέον, συγκάλεσε συνέλευση των μοναχών, κατά την οποία εξελέγη νέα Σύναξη.

Η θέση της αντίπαλης πλευράς

Αντίθετα, την άλλη πλευρά της σύγκρουσης παρουσίασε σήμερα ένας από τους αντιδρώντες μοναχούς. Ο Ιερομόναχος π. Συμεών, μιλώντας στο Open, κατήγγειλε βίαιες ενέργειες και την παρουσία «μπράβων» που χρησιμοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος για να εκδιώξει τους αντιπάλους του.

Σύμφωνα με τον π. Συμεών, τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας ήταν απολύτως διαφορετικά από αυτά που παρουσίασε η άλλη πλευρά. Περιέγραψε πως περίπου στις 8:30 το βράδυ, ο Αρχιεπίσκοπος μπήκε στη Μονή συνοδευόμενος από περίπου δέκα μπράβους και δύο μοναχούς, έπειτα από πολύ καιρό απουσίας. Εισήλθαν ενώ η Μονή λειτουργούσε κανονικά, με οδηγό τον μοναχό πατέρα Αβάκιο, και άρχισαν να χτυπούν τις πόρτες των κελιών, σπάζοντας κάποιες, ενώ οι μοναχοί αναγκάστηκαν να βγουν έξω από το μοναστήρι. Αναφέρθηκε πως ήταν άυπνοι λόγω των γεγονότων.

Παρόντες ήταν και η κα Κατερίνα Σπυροπούλου, γραμματέας της Μονής, καθώς και οι δώδεκα μοναχοί που τελικά έμειναν εκτός Μονής. Όπως είπε, κατέφυγαν στην αστυνομία ζητώντας επιτακτικά να τους επιτραπεί η είσοδος, όμως οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου κατέλαβαν τον χώρο. Οι μοναχοί έχουν παραδώσει βίντεο που δείχνουν τους μπράβους να χτυπούν τις πόρτες του κελιού του πατέρα Αλεξίου, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται.

Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν τους δόθηκε καμία επίσημη ειδοποίηση για να εγκαταλείψουν τη Μονή, ενώ τόνισε πως υπάρχει συγκεκριμένο καταστατικό και ιεροί κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του μοναστηριού. Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσουν το κατηγορητήριο που οδήγησε στην απόφαση παύσης του Αρχιεπισκόπου.

Τον τελευταίο μήνα έχει ληφθεί σχετική απόφαση παύσης και έχει κατατεθεί στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, κάτι που εξηγεί την έντονη αμφισβήτηση από τη μία πλευρά. Η αιγυπτιακή αστυνομία έχει παρέμβει, ζητώντας από τους καταληψίες να ανοίξουν τις πόρτες, αλλά εκείνοι αρνούνται μέχρι στιγμής.