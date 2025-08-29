Πράσινο φως για 4 Πανεπιστήμια, 8 στην αναμονή – Τμήματα και εκτιμήσεις για το κόστος

Τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν λάβει επίσημη έγκριση για να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στην Ελλάδα, ενώ οκτώ ακόμη βρίσκονται στη διαδικασία βελτιώσεων ώστε να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Τα πρώτα τέσσερα πανεπιστήμια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άδεια λειτουργίας έλαβαν τα εξής τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια:

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (University of Nicosia)

University of York

Keele University

The Open University

Τα παραπάνω ιδρύματα πληρούσαν πλήρως τα ακαδημαϊκά, νομικά και υλικοτεχνικά κριτήρια, όπως ορίζονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο. Έτσι, θα είναι τα πρώτα που θα δεχτούν φοιτητές ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026.

Υπάρχουν πάντως και ενστάσεις για τη διαδικασία των εγκρίσεων. Συγκεκριμένα η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την κυβέρνηση για την αδειοδότηση τεσσάρων ιδιωτικών πανεπιστημίων χωρίς προηγούμενη έγκριση των προγραμμάτων σπουδών τους και με εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες πιστοποίησης, κάνοντας μάλιστα λόγο για «πανεπιστήμια-μαϊμού». Σημειώνεται ότι ανακοίνωση με σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση των ιδιωτικών πανεπιστήμιων είχε βγάλει την Τετάρτη (29/8) και ο Βουλευτής υπεύθυνος ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης.

Στον «πάγο» (προσωρινά) 8 αιτήσεις

Οκτώ ακόμη πανεπιστήμια –ανάμεσά τους το East London, Queen Margaret, Derby, West London, Essex, London Metropolitan, Greater Manchester και το Paris 13 – Sorbonne Nord– δεν έλαβαν προς το παρόν τελική έγκριση. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, εντοπίστηκαν αδυναμίες είτε στα ακαδημαϊκά κριτήρια, είτε στις υποδομές, είτε σε νομικά ζητήματα.

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως, εφόσον οι φορείς διορθώσουν τις ελλείψεις, οι σχετικές άδειες θα δοθούν κανονικά, προκειμένου να ξεκινήσει και η λειτουργία των εν λόγω ιδρυμάτων.

Επιβεβαιωμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός

Ο Πρωθυπουργός, με παρέμβασή του για το θέμα, τόνισε πως «η διαδικασία ελέγχου είναι αυστηρή και απολύτως διαφανής» και διέψευσε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί «χαλαρής αδειοδότησης». Μάλιστα, έκανε λόγο για «μίζερη κριτική που δεν βοηθά τη χώρα να πάει μπροστά», ενώ επανέλαβε πως στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της διεθνούς αναγνώρισης των σπουδών. Σημειώνεται πάντως ότι η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε με αφορμή την έγκριση των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστήμιων ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει την αναβάθμιση των κρατικών ΑΕΙ.

Τμήματα και δίδακτρα – Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι πρωτοετείς φοιτητές που θα εγγραφούν τη φετινή χρονιά στα εγκεκριμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια αναμένεται να φτάσουν τους 1.500.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν αφορούν:

2 σχολές Ιατρικής

2 σχολές Νομικής

4 σχολές Ψυχολογίας

3 σχολές Πληροφορικής

2 σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τα δίδακτρα ξεκινούν από 5.000 ευρώ ετησίως για προπτυχιακές σπουδές, με τις σχολές Νομικής να φτάνουν τις 10.000 ευρώ, ενώ οι σπουδές Ιατρικής κοστολογούνται έως και 27.000 ευρώ τον χρόνο. Σε διάρκεια εξαετών σπουδών, το συνολικό κόστος για ένα φοιτητή Ιατρικής μπορεί να φτάσει τις 150.000 ευρώ.

Ιδιωτικές εστίες και παροχές – Η νέα αγορά στέγασης φοιτητών

Παράλληλα όπως αναφέρει το MEGA, με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, κάνει την εμφάνισή της και μια νέα τάση στον τομέα της φοιτητικής στέγασης: οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες. Σύγχρονα κτήρια με σεκιούριτι, πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους, ίντερνετ και άλλες παροχές, φιλοδοξούν να καλύψουν τη ζήτηση για στέγαση, κυρίως σε αστικές περιοχές όπου αναμένονται οι περισσότερες εγγραφές.