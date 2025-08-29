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Financial Times: Ο Τραμπ πρότεινε κινεζική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία – Ποιος ο ρόλος της Τουρκίας
Ειδήσεις
22:30 - 29 Αυγ 2025

Financial Times: Ο Τραμπ πρότεινε κινεζική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία – Ποιος ο ρόλος της Τουρκίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι Financial Times αναφέρουν σε δημοσίευμα της Παρασκευής (29/8) ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε την αποστολή Κινέζων στρατιωτών ως ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η πρότασή του φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με ιδέα που είχε παρουσιάσει στο παρελθόν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην επιτήρηση μιας ουδέτερης ζώνης κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, μήκους περίπου 1.300 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ διέψευσε τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας πως «αυτό είναι ψευδές» και ότι «δεν υπήρξε καμία συζήτηση για Κινέζους ειρηνευτές».

Αντιδράσεις από Κίεβο, Ευρώπη και Πεκίνο – Ρόλος για Τουρκία στο τραπέζι

Η ιδέα συμμετοχής της Κίνας σε ειρηνευτική αποστολή απορρίφθηκε τόσο από την ουκρανική πλευρά όσο και από τους Ευρωπαίους εταίρους, εξαιτίας της στήριξης που έχει προσφέρει το Πεκίνο στη ρωσική πολεμική μηχανή. Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε επίσης τα δημοσιεύματα, τονίζοντας ότι δεν υφίσταται τέτοια πρόθεση.

Η πρόταση για κινεζική εμπλοκή είχε τεθεί από τη Ρωσία ήδη από τις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης το 2022, χωρίς όμως ανταπόκριση. Αντιθέτως, η Τουρκία φαίνεται να αντιμετωπίζεται ως πιο αποδεκτή επιλογή για συμμετοχή σε μια μελλοντική ειρηνευτική δύναμη, με τον πρόεδρο Ερντογάν να προσφέρει εκ νέου τη διαμεσολάβηση της Άγκυρας και τη φιλοξενία διαπραγματεύσεων. Η ιδέα αυτή έχει βρει θετική ανταπόκριση από Ευρωπαίους αξιωματούχους, ειδικά για τον ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2025 - 22:30
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