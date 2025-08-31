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Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του στρατιωτικού της ηγέτη
Ειδήσεις
11:33 - 31 Αυγ 2025

Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του στρατιωτικού της ηγέτη

Reporter.gr Newsroom
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Η Χαμάς επιβεβαίωσε το Σάββατο (30/8) τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, στρατιωτικού διοικητή στη Γάζα, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι είχε σκοτωθεί σε αεροπορικό πλήγμα τον Μάιο.

Στην ανακοίνωσή της, η Χαμάς δεν διευκρίνισε τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του, ωστόσο δημοσιοποίησε τη φωτογραφία του δίπλα σε εικόνες άλλων στελεχών της οργάνωσης που τιμώνται ως «μάρτυρες».

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο μικρότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, επικεφαλής της Χαμάς και ένας από τους βασικούς οργανωτές της πολύνεκρης επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις τον Οκτώβριο του 2024.

Μετά τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, τη στρατιωτική ηγεσία της Χαμάς αναλαμβάνει ο στενός του συνεργάτης, Αΐζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ, μέχρι πρότινος επικεφαλής των επιχειρήσεων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο οποίος πλέον ηγείται της ένοπλης πτέρυγας σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2025 - 10:39
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