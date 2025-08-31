ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Πούτιν στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής του ΟΣΣ – Στο επίκεντρο οι παγκόσμιες ισορροπίες
Ειδήσεις
10:33 - 31 Αυγ 2025

Ο Πούτιν στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής του ΟΣΣ – Στο επίκεντρο οι παγκόσμιες ισορροπίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε το πρωί της Κυριακής στην κινεζική πόλη Τιαντζίν, προκειμένου να λάβει μέρος στη διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (ΟΣΣ). Η συνάντηση αυτή έχει στόχο να προβάλει ένα εναλλακτικό πρότυπο διακυβέρνησης, το οποίο συσπειρώνει αρκετές από τις ισχυρότερες δυνάμεις του κόσμου.      

Πριν αναχωρήσει, ο Πούτιν αποθέωσε τη στρατηγική σχέση Μόσχας-Πεκίνου, χαρακτηρίζοντάς τη ως «σταθεροποιητική δύναμη» στον παγκόσμιο χάρτη. Σε δηλώσεις του στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua, επισήμανε: «Είμαστε ενωμένοι στην επιδίωξή μας για τη δημιουργία μιας δίκαιης, πολυπολικής παγκόσμιας τάξης», στέλνοντας σαφές μήνυμα αμφισβήτησης της δυτικής ηγεμονίας και του ρόλου των ΗΠΑ.

Η φετινή σύνοδος φέρνει μαζί ένα ετερόκλητο μείγμα ηγετών: απολυταρχικούς, λαϊκιστές, προέδρους σε πόλεμο, αλλά και ηγέτες δημοκρατιών. Όλοι προσκλήθηκαν από τον Σι Τζινπίνγκ σε ένα διήμερο φόρουμ που έχει στόχο να καταδείξει πως η Κίνα είναι έτοιμη να ηγηθεί σε έναν κόσμο όπου η Δύση φαίνεται να αμφιταλαντεύεται.

Περίπου 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρασίας συμμετέχουν στις εργασίες της συνόδου στην Τιαντζίν, μεταξύ αυτών ο Πούτιν, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας και ο Ναρέντρα Μόντι της Ινδίας. Εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και περιφερειακών φορέων δίνουν επίσης το παρών.

Ορισμένοι ηγέτες, όπως ο Πούτιν και ο Ιρανός πρόεδρος, αναμένεται να παρατείνουν την παραμονή τους στην Κίνα μέχρι την Τετάρτη, ώστε να παρακολουθήσουν την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για την 80ή επέτειο από την ιαπωνική παράδοση στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εκδήλωση θα αποτελέσει επίδειξη της αναδυόμενης στρατιωτικής ισχύος της Κίνας και αναμένεται να φέρει δίπλα-δίπλα ηγέτες όπως ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ της Μιανμάρ, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς της Σερβίας και ο Ρόμπερτ Φίτσο της Σλοβακίας.

Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ο Πούτιν και ο Κιμ θα πραγματοποιήσουν διμερείς συνομιλίες κατά την επίσκεψή τους στο Πεκίνο. Η Βόρεια Κορέα έχει αναδειχθεί σε κρίσιμο εταίρο της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αποστολή χιλιάδων Βορειοκορεατών στρατιωτών στο μέτωπο.

Η κινεζική διπλωματία έχει προβάλει τη σύνοδο ως την πιο σημαντική στην ιστορία του ΟΣΣ, αξιοποιώντας το momentum για να παρουσιάσει τον Σι Τζινπίνγκ ως πυλώνα σταθερότητας και παγκόσμιο ηγέτη, σε αντίστιξη με την αστάθεια που εκπέμπει ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ –ιδιαίτερα μέσω της ανατροπής διεθνών συμφωνιών και των σκληρών εμπορικών συγκρούσεων.

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ την Τρίτη στο Πεκίνο. Νωρίτερα, τη Δευτέρα, θα έχει επαφές με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και με τον Ιρανό ομόλογό του για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Επίσης, έχει κλειστεί συνάντηση και με τον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι.

Αρκετοί από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας εκφράζουν τη δυσπιστία τους απέναντι στο Πεκίνο, θεωρώντας ότι, παρά τις διακηρύξεις ουδετερότητας, παρέχει έμμεση στήριξη στη Μόσχα. Η Κίνα από την πλευρά της απορρίπτει τις κατηγορίες και μεταθέτει την ευθύνη για τη συνέχιση του πολέμου στη Δύση, λόγω της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε τη σχέση Κίνας–Ρωσίας ως τη «σημαντικότερη στρατηγικά» μεταξύ παγκόσμιων δυνάμεων, σε έναν πλανήτη που βιώνει ραγδαίες ανακατατάξεις.

Στη συνέντευξή του στο Xinhua, ο Πούτιν δήλωσε πως η σύνοδος θα ενισχύσει την «ικανότητα του ΟΣΣ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απειλές», ενώ επανέλαβε τη θέση του υπέρ ενός «δίκαιου, πολυπολικού κόσμου».

Κατά τις προετοιμασίες της συνόδου, το Πεκίνο κατέστησε σαφές ότι επιθυμεί πολυμερείς σχέσεις και αποστασιοποίηση από «νοοτροπίες Ψυχρού Πολέμου» και «ξεπερασμένες γεωπολιτικές αντιλήψεις», αφήνοντας αιχμές για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, που ιδρύθηκε το 2001, περιλαμβάνει 10 κράτη-μέλη, ενώ άλλες 16 χώρες συμμετέχουν ως παρατηρητές ή εταίροι στον διάλογο. Αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 23,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ και συχνά παρουσιάζεται ως ένα «αντίβαρο» του ΝΑΤΟ.

Η φετινή σύνοδος, η μεγαλύτερη στην ιστορία του ΟΣΣ, πραγματοποιείται σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων: η σινο-αμερικανική εμπορική σύγκρουση, η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, αλλά και οι εντάσεις γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, ακόμη και εντός του ΟΣΣ υπάρχουν εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Η Κίνα και η Ινδία προσπαθούν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους μετά τις στρατιωτικές συγκρούσεις στα σύνορα το 2020, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν κοινές πιέσεις από τις ΗΠΑ. Η επίσκεψη Μόντι στην Τιαντζίν –η πρώτη του στην Κίνα από το 2018– θεωρείται κρίσιμη, αν και ο ίδιος δεν αναμένεται να παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2025 - 09:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης
Ειδήσεις

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία
Ειδήσεις

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία

Ποιον δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ - Πεζεσκιάν;
Ανεμοδείκτης

Ποιον δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ - Πεζεσκιάν;

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα – Η μεγαλύτερη των τελευταίων δύο ετών
Ειδήσεις

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα – Η μεγαλύτερη των τελευταίων δύο ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:43

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
18/06/2026 - 12:40

Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:31

Bank of America: Οδηγός για το πώς σκέφτεται, αποφασίζει και επικοινωνεί η ΕΚΤ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:29

Νέο ΔΣ στην Τράπεζα Χανίων – Τα ονόματα

Ναυτιλία
18/06/2026 - 12:17

Νέα πρόταση εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:11

«Καμπανάκι» από την ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από τις 66.000 οι γεννήσεις το 2025 για πρώτη φορά

Εργασιακά
18/06/2026 - 12:08

Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δεν θα αρκούν στο μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:07

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία

Πολιτική
18/06/2026 - 11:51

Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές

Πολιτική
18/06/2026 - 11:50

Βαρδακαστάνης: Άστοχες οι δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου - Αποπροσανατολίζουν την κουβέντα

Γιώργος Ραυτόπουλος
18/06/2026 - 11:47

Τα πεπραγμένα του Τσίπρα στην αντιπολίτευση

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 11:46

Ποιον δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ - Πεζεσκιάν;

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 11:36

Νούνης: Ετήσια αύξηση 12,9% στα περιουσιακά στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:30

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας

Πολιτική
18/06/2026 - 11:20

Φαραντούρης: Αλλάζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα – Δε θα ξέρουμε τι τρώμε

Ειδήσεις
18/06/2026 - 11:16

Βρετανία: Κρίσιμη εκλογική δοκιμασία για τον Στάρμερ στη σκιά της ανόδου του Reform UK

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:04

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 11:02

Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 10:56

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed

Πολιτική
18/06/2026 - 10:51

Το κόμμα Καρυστιανού δεν υιοθετεί τον όρο «γυναικοκτονία» γιατί «εισάγει διακρίσεις»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:51

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα – Η μεγαλύτερη των τελευταίων δύο ετών

Αναλύσεις
18/06/2026 - 10:42

ΔΑΑ: Αξιολογήθηκε με επενδυτική βαθμίδα από Moody's και S&P - Επιτυχής η έκδοση ομολόγου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 10:36

Εθνική Τράπεζα και SAP ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρικής Τραπεζικής

Πολιτική
18/06/2026 - 10:32

Όλοι εναντίον όλων στον ΣΥΡΙΖΑ – Η «σαπουνόπερα» συνεχίζεται

Πολιτική
18/06/2026 - 10:32

Θεοδωρικάκος: Η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών σε όλους τους τομείς

Πολιτική
18/06/2026 - 10:31

Ανδρουλάκης: Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:22

Axios: Ο Νετανιάχου «βγάζει καπνούς» για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:18

Η Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε μετά από έκρηξη κλιματιστικού στο OPEN - Κανονικά στην εκπομπή (video)

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 10:04

Χρηματιστήριο: Ψυχολογικό όριο οι 2500 μονάδες - Ξεχωρίζουν οι επιτυχίες ΔΑΑ, ΙΝΤΕΚ και ΑΔΜΗΕ

Πολιτική
18/06/2026 - 10:01

ΧΑ: Σταθερή η ανοδική πορεία του ΓΔ παρά τα σημάδια κόπωσης 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ