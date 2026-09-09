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Σχολική τσάντα, στάση σώματος και παιδιά: Οι καθημερινές συνήθειες που προστατεύουν την υγεία των μαθητών
Υγεία
22:30 - 09 Σεπ 2026

Σχολική τσάντα, στάση σώματος και παιδιά: Οι καθημερινές συνήθειες που προστατεύουν την υγεία των μαθητών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δίνει οδηγίες για τη σωστή χρήση της σχολικής τσάντας, την εργονομία στο θρανίο και τη σημασία της καθημερινής κίνησης.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) υπενθυμίζει σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς ότι η πρόληψη για την υγεία του μυοσκελετικού συστήματος των παιδιών δεν σημαίνει φόβο ή υπερβολική ανησυχία για τη στάση του σώματος. Σημαίνει σωστές καθημερινές συνήθειες: λιγότερο και σωστά κατανεμημένο βάρος στη σχολική τσάντα, κατάλληλη εργονομία στο θρανίο και στο σπίτι, συχνή αλλαγή θέσης, και, πάνω απ’ όλα, καθημερινή κίνηση.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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