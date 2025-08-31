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Μόντι και Σι δεσμεύονται για βελτίωση σχέσεων εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων και δυτικής πίεσης
Ειδήσεις
10:33 - 31 Αυγ 2025

Μόντι και Σι δεσμεύονται για βελτίωση σχέσεων εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων και δυτικής πίεσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια σημαντικής συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, πως το Νέο Δελχί δεσμεύεται να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις με το Πεκίνο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο ενός περιφερειακού φόρουμ ασφάλειας.

Ο Μόντι, που βρίσκεται στην Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, συμμετέχει σε διήμερη σύνοδο του Οργανισμού για τη Συνεργασία της Σανγκάης, μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν και άλλους ηγέτες από την Ασία και τη Μέση Ανατολή, δείχνοντας την ενότητα του Παγκόσμιου Νότου.

«Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας βασιζόμενοι στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την ευαισθησία», ανέφερε ο Μόντι στον Σι, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο X.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μόλις πέντε ημέρες μετά την επιβολή από τις ΗΠΑ δασμών 50% σε ινδικά προϊόντα λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία. Αναλυτές εκτιμούν πως Σι και Μόντι προσπαθούν να δείξουν κοινό μέτωπο απέναντι στη δυτική πίεση.

Ο Ινδός πρωθυπουργός τόνισε πως έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ειρήνης και σταθερότητας στα αμφισβητούμενα σύνορα των Ιμαλαΐων, περιοχή που βίωσε σοβαρές στρατιωτικές συγκρούσεις το 2020 και οδήγησε σε παύση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πυρηνικές δυνάμεις. Πρόσθεσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διαχείριση των συνόρων, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Τον περασμένο χρόνο, οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί στη Ρωσία, όπου συμφώνησαν σε συνοριακές περιπολίες, ξεκινώντας μια προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων που έχει ενταθεί πρόσφατα, καθώς η Ινδία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες δασμολογικές πιέσεις από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο Μόντι ανακοίνωσε ότι οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας, που είχαν διακοπεί το 2020, θα ξαναρχίσουν, χωρίς όμως να διευκρινίσει πότε. Τον ίδιο μήνα, η Κίνα συμφώνησε να άρει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, λιπασμάτων και εξοπλισμού διάνοιξης σηράγγων κατά την επίσκεψη του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στην Ινδία.

Η Κίνα καταδίκασε τους υψηλούς δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ινδία και διαμήνυσε ότι θα στηρίξει σταθερά τη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Κινέζου πρεσβευτή στην Ινδία Σου Φεϊχόνγκ.

Εδώ και δεκαετίες, οι ΗΠΑ προωθούν σχέσεις με την Ινδία, ελπίζοντας να την καταστήσουν αντίβαρο στην κινεζική επιρροή. Τους τελευταίους μήνες, η Κίνα έχει επιτρέψει σε Ινδούς προσκυνητές να επισκεφθούν βουδιστικούς χώρους στο Θιβέτ και οι δύο χώρες έχουν άρει αμοιβαίους περιορισμούς για τη χορήγηση βίζας.

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