Ρωσικά πλήγματα κοντά στην Οδησσό: Σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις – Στο «σκοτάδι» 29.000 άνθρωποι

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), που προκάλεσε ζημιές σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις κοντά στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περίπου 29.000 καταναλωτές να μείνουν χωρίς ρεύμα το πρωί, όπως ανέφεραν ο τοπικός περιφερειάρχης και η εταιρεία ενέργειας DTEK.

Η πόλη-λιμάνι Τσορνομόρσκ, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Οδησσό, επλήγη περισσότερο, με ζημιές να έχουν υποστεί επίσης κτήρια κατοικιών και διοίκησης, δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής, Όλεχ Κίπερ.

Ο Κίπερ πρόσθεσε ότι οι κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με τη βοήθεια γεννητριών, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

Το πρακτορείο Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία έχει αυξήσει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές ενεργειακές και αέριες υποδομές, ενώ από την πλευρά του το Κίεβο έχει πλήξει ρωσικά διυλιστήρια και αγωγούς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει σχόλιο από τη Ρωσία, η οποία συνεχίζει να στοχοποιεί κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Η DTEK, η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι τέσσερις από τις εγκαταστάσεις της υπέστησαν επίθεση και μόλις οι αρμόδιες αρχές δώσουν το πράσινο φως, οι τεχνικοί θα προχωρήσουν σε επιθεωρήσεις και επείγουσες επισκευές.

Την Πέμπτη, μια μεγάλη ρωσική επίθεση σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 25 ατόμων στο Κίεβο.