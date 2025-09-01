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Ρωσία: Πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Κρασνοντάρ από συντρίμμια ουκρανικού drone
Ειδήσεις
11:27 - 01 Σεπ 2025

Ρωσία: Πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Κρασνοντάρ από συντρίμμια ουκρανικού drone

Reporter.gr Newsroom
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Η πτώση συντριμμάτων από ένα κατεστραμμένο ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Kropotkin, η οποία κατασβέστηκε αμέσως, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/9) η διοίκηση της νότιας ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάς.

«Οι προκαταρκτικές αναφορές δεν αναφέρουν τραυματίες», ανέφερε η διοίκηση μέσω Telegram. Η πλήρης έκταση της επίθεσης και οι πιθανές ζημιές δεν ήταν άμεσα γνωστές.

Αρκετές περιοχές της νότιας και νοτιοδυτικής Ρωσίας βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές για ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στα επίσημα περιφερειακά κανάλια Telegram.

Οι πτήσεις σε διάφορα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων αυτά του Σαράτοφ και του Βόλγκογκραντ, διακόπηκαν για αρκετές ώρες για λόγους ασφάλειας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ρωσικής αρχής πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia στο Telegram.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Ουκρανία. Το Κίεβο δηλώνει ότι οι επιθέσεις του εντός της Ρωσίας στοχεύουν σε υποδομές που είναι κρίσιμες για τις συνολικές πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας.

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