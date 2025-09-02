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Aναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Βέλγιο εφόσον απελευθερωθούν οι όμηροι – Ρήγμα εντός ΕΕ
Ειδήσεις
09:04 - 02 Σεπ 2025

Aναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Βέλγιο εφόσον απελευθερωθούν οι όμηροι – Ρήγμα εντός ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Το Βέλγιο θα ενταχθεί στην ομάδα χωρών που θα αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης στη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και θα επιβάλει κυρώσεις κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα οριστικοποιηθεί μόνο εφόσον η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 και δεν έχει πλέον κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Παλαιστίνης, δήλωσε ο Πρεβό, όπως μεταδίδει το Politico.

Στο μεταξύ, το Βέλγιο θα επιβάλει «αυστηρές κυρώσεις» στην ισραηλινή κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από παράνομους εποικισμούς, επανεξέταση των δημόσιων συμβάσεων με ισραηλινές εταιρείες, καθώς και περιορισμούς στην προξενική υποστήριξη προς Βέλγους πολίτες που διαμένουν σε παράνομους εποικισμούς.

Ο Πρεβό δήλωσε ότι δύο «ακροδεξιοί» Ισραηλινοί υπουργοί, αρκετοί «βίαιοι έποικοι» και ηγετικά στελέχη της Χαμάς θα χαρακτηριστούν «ανεπιθύμητα πρόσωπα» στο Βέλγιο. Αν και δεν κατονόμασε τους υπουργούς, είναι πιθανόν να πρόκειται για τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον Μπεσαλέλ Σμότριτς, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί κυρώσεις από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω κατηγοριών για υποκίνηση βίας κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

«Δεν πρόκειται για κυρώσεις κατά του ισραηλινού λαού, αλλά για προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνησή τους σέβεται το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο και για να υπάρξει αλλαγή της κατάστασης στο έδαφος», τόνισε ο Πρεβό.

Τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε ανακοινώσει ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στη συνάντηση του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, και πάνω από δώδεκα άλλες δυτικές χώρες έχουν ακολουθήσει το παράδειγμα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι μια τέτοια κίνηση ενισχύει τον αντισημιτισμό, «ανταμείβει τη φρικιαστική τρομοκρατία της Χαμάς και τιμωρεί τα θύματά της».

Σε ανάρτησή του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, ο Πρεβό δήλωσε ότι το Βέλγιο θα δεσμευτεί «σθεναρά για την επιβολή ευρωπαϊκών μέτρων κατά της Χαμάς και θα στηρίξει νέες βελγικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, κινητοποιώντας περαιτέρω τις υπηρεσίες ασφαλείας και εμπλέκοντας εκπροσώπους των εβραϊκών κοινοτήτων.»

Ο Πρεβό επίσης εξέφρασε την υποστήριξή του για την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ε.Ε. με το Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αναστολή ορισμένων τμημάτων της συμφωνίας, κυρίως εκείνων που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη, κρίνοντας ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις του σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά η πρόταση έχει μέχρι στιγμής μπλοκαριστεί από χώρες όπως η Γερμανία.

Ο Πρεβό και το κεντρώο κόμμα του «Les Engagés» απείλησαν τον περασμένο μήνα ότι θα μπλοκάρουν τις κυβερνητικές εργασίες εάν οι Φλαμανδοί εθνικιστές και οι φιλελεύθεροι εταίροι τους στον κυβερνητικό συνασπισμό συνεχίσουν να εμποδίζουν τα σχέδιά τους για αυστηρότερη στάση κατά του Ισραήλ. Η βελγική κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει από τότε πολλαπλές κρίσιμες συναντήσεις για να επιλυθεί το αδιέξοδο.

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