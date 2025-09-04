Σε εθνικό πένθος η Πορτογαλία μετά από εκτροχιασμό τελεφερίκ – Τουλάχιστον 17 νεκροί

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν την Τετάρτη (3/9), όταν ένα τελεφερίκ, το φουνικουλάρ της Γλόρια στη Λισαβόνα - δημοφιλές αξιοθέατο και ένα από τα σύμβολα της πόλης - εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της επείγουσας ιατρικής υπηρεσίας στους δημοσιογράφους.

Οι πορτογαλικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει την ταυτότητα των θυμάτων ούτε τις εθνικότητές τους, ωστόσο επιβεβαίωσαν ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται και τουρίστες από άλλες χώρες. Πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος.

«Είναι μια τραγική μέρα για την πόλη μας... Η Λισαβόνα πενθεί, πρόκειται για ένα τραγικό, τραγικό περιστατικό», δήλωσε ο δήμαρχος της πορτογαλικής πρωτεύουσας, Κάρλος Μοέδας.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας κήρυξε την Πέμπτη (4/9) ημέρα εθνικού πένθους.

Πλάνα από το σημείο του δυστυχήματος έδειχναν το κατεστραμμένο κίτρινο όχημα του φουνικουλάρ, το οποίο μεταφέρει επιβάτες πάνω και κάτω από μια απότομη πλαγιά στην πορτογαλική πρωτεύουσα. Διασώστες επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν επιβάτες μέσα από τα συντρίμμια.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μαρσέλου Ρεμπέλου ντε Σόουζα, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό δυστύχημα και την ελπίδα ότι οι αρχές θα καταφέρουν σύντομα να εντοπίσουν τα αίτια της συντριβής.

Αστυνομικοί ερευνητές επιθεωρούσαν τον τόπο του ατυχήματος, ενώ η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα, όπως συνηθίζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων σε δημόσια μέσα μεταφοράς.

Η γραμμή φουνικουλάρ και τι αναφέρει η εταιρεία δημόσιων μεταφορών

Η γραμμή του φουνικουλάρ, που λειτουργεί από το 1885, συνδέει το κέντρο της Λισαβόνας κοντά στην Πλατεία Ρεσταουραντόρες με την περιοχή Μπάιρου Άλτου, η οποία είναι γνωστή για τη ζωντανή νυχτερινή της ζωή.

Πρόκειται για μία από τις τρεις γραμμές φουνικουλάρ που λειτουργεί η δημοτική εταιρεία δημόσιων μεταφορών Carris και χρησιμοποιείται τόσο από τουρίστες όσο και από κατοίκους της Λισαβόνας.

Η Carris ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης έχουν τηρηθεί», συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης, καθώς και των καθημερινών επιθεωρήσεων.

Η γραμμή Γλόρια μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, σύμφωνα με τον δήμο. Τα δύο οχήματά της, χωρητικότητας περίπου 40 ατόμων το καθένα, είναι συνδεδεμένα στις αντίθετες άκρες ενός συρματόσχοινου, με την ώθηση να παρέχεται από ηλεκτρικούς κινητήρες και στα δύο βαγόνια.

Το βαγόνι που βρισκόταν στο κάτω μέρος της διαδρομής φαίνεται να μην υπέστη ζημιές, ωστόσο βίντεο από παρευρισκόμενους που προβλήθηκαν από το CNN Portugal το έδειχναν να τραντάζεται βίαια τη στιγμή που το άλλο βαγόνι εκτροχιάστηκε, με αρκετούς επιβάτες να πηδούν από τα παράθυρα και ανθρώπους να φωνάζουν.

Σημειώνεται ότι η Πορτογαλία - και ειδικότερα η Λισαβόνα - έχει γνωρίσει ραγδαία αύξηση του τουρισμού την τελευταία δεκαετία, με τους επισκέπτες να κατακλύζουν το κέντρο της πόλης κατά τους θερινούς μήνες.