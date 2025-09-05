Unibios: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Στη συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 8.692.535 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 17.190.046 μετοχών, ήτοι 50,57% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα η Γενική Συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία ώστε να συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2024 (1.1.2024 μέχρι 31.12.2024), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Απόφαση για διάθεση των εταιρικών κερδών εφόσον υπάρχουν.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα παρουσίασε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, πρότεινε την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2024 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης προτείνει να μην διανεμηθεί μέρισμα επειδή τα κέρδη δεν επαρκούν και θα γίνει αντί μερίσματος επιστροφή κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%). Η απόφαση αυτή απαιτούσε αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του 80% των παριστάμενων.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31ης Δεκεμβρίου 2024. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση και αποφάσισε με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και των Μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31ης Δεκεμβρίου 2024.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτών με την Εταιρεία, έγκριση των αμοιβών που αναφέρονται στην Έκθεση Αποδοχών της εταιρείας και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2025.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρεία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν είτε απευθείας με μέλη του ΔΣ είτε με ελεγχόμενες από αυτά εταιρείες, ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρεία ή τις αμοιβές σε ελεγχόμενες από αυτούς εταιρείες κατά τη χρήση 2024 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2025. Ανέγνωσε και την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τελικά οι αποδοχές και τα λοιπά ωφελήματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν όπως ακριβώς αναφέρονται στην έκθεση αποδοχών.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε και ενέκρινε με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%)την πρόταση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, όπως η κείμενη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2025 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με πλειοψηφία 100% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή της Ελεγκτικής Grant Thornton για τον έλεγχο της χρήσης 2025. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στο ΔΣ καθώς δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 124 του Ν 4548/2018 επειδή η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου έχει δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στην προτεινόμενη εταιρεία.

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος ζήτησε να χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση και αποφάσισε με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) να χορηγηθεί η σχετική άδεια.

ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε την έκθεση αποδοχών της εταιρείας η οποία κατόπιν συζητήσεως εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση με ποσοστό (100%). Σημειώνεται ότι η ψηφοφορία αυτή είναι συμβουλευτική όπως ορίζει το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018.

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 100 του νόμου 4548 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την εισαγωγή του νόμου 4548/2008 το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του ΔΣ και ότι δεν υπάρχει σήμερα κάποια πρόταση προς έγκριση. Διευκρίνισε ότι κατά την διάρκεια της χρήσης 2024 συνέτρεξε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με εταιρεία που είναι 100% θυγατρική, (για την ακρίβεια θυγατρική κατά 100% μιας κατά 100% θυγατρικής). Κατά την ερμηνεία της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018 η συναλλαγή αυτή δεν απαιτεί άδεια του Άρθρου 100 του νόμου 4548/2018. Παρόλα αυτά χάριν πλήρους διαφάνειας ο Πρόεδρος ζήτησε από τους μετόχους να εκφράσουν την γνώμη τους εγκρίνοντας την συγκεκριμένη συναλλαγή.

ΘΕΜΑ 8ο: Υποβολή εκθέσεων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Παρουσιάστηκαν σχετικές εκθέσεις και εγκρίθηκε από τους μετόχους η έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μελών με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) και απαλλάσσονται οι συντάκτες των Εκθέσεων από κάθε ευθύνη σε σχέση με τα πεπραγμένα και την σύνταξη των εκθέσεων.

ΘΕΜΑ 9ο: Πρόταση για Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4548/2018 με σκοπό την διανομή στους μετόχους.

Το ΔΣ προτείνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 429.751,15 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0.025, δηλαδή από €0.30 σε €0.275. Η μείωση γίνεται για να διανεμηθεί το ποσό αυτό στους μετόχους

Οι μέτοχοι μετά από συζήτηση ενέκριναν την πρόταση για μείωση του κεφαλαίου κατά ποσό € 429.751,15 με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά €0.025 με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%).

ΘΕΜΑ 10ο: Πρόταση για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών του Άρθρου 4 παράγραφος 4α του Νόμου 2190/1920 με Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας των μετοχών.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ προτείνει την Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής από €0,275 σε €0,30 δηλαδή την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό € 429.751,15 με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων αποθεματικών της Παραγράφου 4α του Άρθρου 4 του Νόμου 2190/1920. Η πρόταση του Προέδρου γίνεται δεκτή για ΑΜΚ κατά ποσό € 429.751,15 με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%).

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση του Καταστατικού ώστε να προσαρμοστεί το άρθρο 5 σε σχέση με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου με βάση τις αποφάσεις της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ προτείνει την Προσαρμογή του Άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου ώστε να ανταποκρίνεται στις αποφάσεις της σημερινής Γενικής Συνέλευσης. Η πρόταση του Προέδρου γίνεται δεκτή με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%).

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του νόμου 4548/2018.

Ο Πρόεδρος παρουσιάζει την νέα πολιτική αποδοχών όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μετόχων και τελικά η Πολιτική Αποδοχών εγκρίνεται ομόφωνα με ορισμένες τροποποιήσεις όπως προβλέπει το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

ΘΕΜΑ 13ο: Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους.