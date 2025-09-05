Δεν αλλάζει στάση η Ινδία - Θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, καθώς αυτό αποδεικνύεται οικονομικό, δήλωσε την Παρασκευή (5/9) η υπουργός Οικονομικών της χώρας.

Καθώς η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί από το ρωσικό πετρέλαιο λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, η Ινδία έχει εκμεταλλευτεί τις εκπτώσεις στην ρωσική παραγωγή για να γίνει ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης.

Ινδία: Αξιοποίηση εκπτώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο παρά τις διεθνείς πιέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να μεσολαβήσει για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δήλωσε ότι οι εισαγωγές πετρελαίου της Ινδίας συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Μόσχας και επέβαλε τον περασμένο μήνα δασμό 50% στις εισαγωγές από την Ινδία.

Η υπουργός Οικονομικών, Νιρμάλα Σιθαραμάν, μιλώντας στο τοπικό κανάλι ειδήσεων CNN-News18, δήλωσε ότι η Ινδία δεν έχει σχέδια να σταματήσει τις ρωσικές προμήθειες.

«Θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια πηγή προμήθειας μας ταιριάζει καλύτερα. Επομένως, αναμφίβολα θα το αγοράζουμε», είπε, προσθέτοντας ότι η Ινδία ξοδεύει το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγματικών της αποθεμάτων για αγορές αργού πετρελαίου και εξευγενισμένων καυσίμων.

Κατά το οικονομικό έτος που έληξε το Μάρτιο του 2025, οι αγορές πετρελαίου και εξευγενισμένων καυσίμων από το εξωτερικό αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών εισαγωγών της Ινδίας.

«Είτε πρόκειται για ρωσικό πετρέλαιο είτε για οτιδήποτε άλλο, είναι δική μας απόφαση να αγοράζουμε από τον τόπο που ταιριάζει στις ανάγκες μας, είτε από άποψη τιμών, είτε από άποψη logistics, είτε από οποιαδήποτε άλλη άποψη», ανέφερε η Σιθαραμάν.

Η αμερικανική στάση

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, προέτρεψε την Ινδία να υποστηρίξει το δολάριο, να ξαναρχίσει τις εμπορικές συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

«Είμαστε πάντα πρόθυμοι να συζητήσουμε. Οι Κινέζοι μας πουλάνε. Οι Ινδοί μας πουλάνε. Δεν θα μπορούν να πουλήσουν ο ένας στον άλλο. Είμαστε οι μεγαλύτεροι καταναλωτές του κόσμου», δήλωσε ο Λούτνικ σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «Bloomberg Surveillance».

«Είτε υποστηρίξτε το δολάριο, υποστηρίξτε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υποστηρίξτε τον μεγαλύτερο πελάτη σας - που είναι ο αμερικανικός καταναλωτής - είτε, υποθέτω, θα πληρώσετε δασμό 50%. Και ας δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό». Προέβλεψε, επίσης, ότι η Ινδία θα επιστρέψει σε ένα ή δύο μήνες, θα ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ και θα επιδιώξει μια εμπορική συμφωνία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει κατηγορήσει την Ινδία ότι κερδοσκοπεί εισάγοντας ρωσικό πετρέλαιο σε χαμηλότερες τιμές και στη συνέχεια μεταπωλώντας το διυλισμένο καύσιμο σε υψηλότερη τιμή.

Τέλος, ο Τραμπ, σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Truth Social την Παρασκευή, σχολίασε την παρουσία του Πούτιν και του Μόντι στην Κίνα. «Φαίνεται ότι χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα. Είθε να έχουν ένα μακρύ και ευημερούμενο μέλλον μαζί!», έγραψε.