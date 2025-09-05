ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΟΥ: Ανακαλεί τον συναγερμό για την ευλογιά των πιθήκων (Mpox)
Υγεία
17:37 - 05 Σεπ 2025

ΠΟΥ: Ανακαλεί τον συναγερμό για την ευλογιά των πιθήκων (Mpox)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι η νόσος Mpox (γνωστή και ως ευλογιά των πιθήκων) δεν θεωρείται πλέον έκτακτη ανάγκη διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε από τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η Mpox είναι μια σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Η ασθένεια μεταδίδεται πρωτίστως από άγρια ζώα, κυρίως τρωκτικά. Η μετάδοση μπορεί να συμβεί:

  • μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου,
  • από την κατανάλωση κρέατος που δεν έχει μαγειρευτεί επαρκώς,
  • ή από την επαφή με το δέρμα ή το τρίχωμα ενός ζώου που φέρει τον ιό.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο πραγματοποιείται μέσω:

  • άμεσης επαφής με δερματικές βλάβες ή σωματικά υγρά του ασθενούς,
  • κυρίως μέσω σεξουαλικής επαφής,
  • αλλά και με μολυσμένα αντικείμενα,
  • ενώ μπορεί επίσης να προκύψει και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων, εφόσον υπάρχει παρατεταμένη στενή επαφή με τον πάσχοντα.

Ο χρόνος επώασης της νόσου κυμαίνεται συνήθως από 6 έως 13 ημέρες, με πιθανή διακύμανση από 5 έως 21 ημέρες.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε ότι η απόφαση για την άρση του χαρακτηρισμού της Mpox ως διεθνούς υγειονομικής έκτακτης ανάγκης βασίζεται στην συνεχή μείωση των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, τόσο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όσο και σε άλλες χώρες που είχαν πληγεί, όπως το Μπουρούντι, η Σιέρα Λεόνε και η Ουγκάντα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΥ: Ανησυχία για την εξάπλωση της επιδημίας του Έμπολα στο Κονγκό
Υγεία

ΠΟΥ: Ανησυχία για την εξάπλωση της επιδημίας του Έμπολα στο Κονγκό

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό
Υγεία

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο
Υγεία

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

ΠΟΥ για Έμπολα: Στα 906 τα ύποπτα κρούσματα στο Κονγκό
Υγεία

ΠΟΥ για Έμπολα: Στα 906 τα ύποπτα κρούσματα στο Κονγκό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 16:59

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
23/06/2026 - 16:58

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Εργασιακά
23/06/2026 - 16:50

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 16:40

Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Ομόλογα
23/06/2026 - 15:59

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

Οικονομία
23/06/2026 - 15:59

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:54

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/06/2026 - 15:43

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

Πολιτική
23/06/2026 - 15:27

Θεοδωρικάκος για Metlen: Η εμβληματική επένδυση στο Βόλο ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της χώρας

Πολιτική
23/06/2026 - 15:25

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:20

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ