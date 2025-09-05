ΠΟΥ: Ανακαλεί τον συναγερμό για την ευλογιά των πιθήκων (Mpox)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι η νόσος Mpox (γνωστή και ως ευλογιά των πιθήκων) δεν θεωρείται πλέον έκτακτη ανάγκη διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε από τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η Mpox είναι μια σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Η ασθένεια μεταδίδεται πρωτίστως από άγρια ζώα, κυρίως τρωκτικά. Η μετάδοση μπορεί να συμβεί:

μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου,

από την κατανάλωση κρέατος που δεν έχει μαγειρευτεί επαρκώς,

ή από την επαφή με το δέρμα ή το τρίχωμα ενός ζώου που φέρει τον ιό.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο πραγματοποιείται μέσω:

άμεσης επαφής με δερματικές βλάβες ή σωματικά υγρά του ασθενούς,

κυρίως μέσω σεξουαλικής επαφής,

αλλά και με μολυσμένα αντικείμενα,

ενώ μπορεί επίσης να προκύψει και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων, εφόσον υπάρχει παρατεταμένη στενή επαφή με τον πάσχοντα.

Ο χρόνος επώασης της νόσου κυμαίνεται συνήθως από 6 έως 13 ημέρες, με πιθανή διακύμανση από 5 έως 21 ημέρες.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε ότι η απόφαση για την άρση του χαρακτηρισμού της Mpox ως διεθνούς υγειονομικής έκτακτης ανάγκης βασίζεται στην συνεχή μείωση των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, τόσο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όσο και σε άλλες χώρες που είχαν πληγεί, όπως το Μπουρούντι, η Σιέρα Λεόνε και η Ουγκάντα.