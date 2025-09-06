Νέος γύρος ισραηλινών βομβαρδισμών στην Πόλη της Γάζας εν μέσω μαζικού εκτοπισμού αμάχων

Ο ισραηλινός στρατός απηύθυνε έκκληση στους Παλαιστίνιους στη Γάζα το Σάββατο (6/9) να κατευθυνθούν προς τον νότο πριν βομβαρδίσει έναν πολυώροφο πύργο, καθώς οι δυνάμεις του προχωρούν βαθύτερα στη μεγαλύτερη αστική περιοχή του θύλακα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν εδώ και εβδομάδες επίθεση στα προάστια της βόρειας πόλης, μετά την εντολή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να την καταλάβουν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Νετανιάχου λέει ότι η Πόλη της Γάζας αποτελεί προπύργιο της Χαμάς και ότι η κατάληψή της είναι αναγκαία για την ήττα των Παλαιστινίων ισλαμιστών μαχητών, των οποίων η επίθεση τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ πυροδότησε τον πόλεμο.

Η επίθεση απειλεί να εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που βρίσκονται εκεί, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου. Πριν από τον πόλεμο, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι —σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Γάζας— ζούσαν στην πόλη.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Άβιχάι Αντραέι έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) ότι οι κάτοικοι πρέπει να φύγουν για μια καθορισμένη παραλιακή ζώνη στην Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, διαβεβαιώνοντάς τους ότι εκεί θα λάβουν τροφή, ιατρική περίθαλψη και στέγη.

Η καθορισμένη περιοχή ήταν μια «ανθρωπιστική ζώνη», ανέφερε.

Αργότερα ο στρατός βομβάρδισε έναν πολυώροφο πύργο στην Πόλη της Γάζας, λέγοντας ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις. Υποστήριξε ότι οι άμαχοι είχαν προειδοποιηθεί εκ των προτέρων.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ ανήρτησε βίντεο στο Χ που φαίνεται να δείχνει το πολυώροφο κτίριο να καταρρέει μετά το χτύπημα, υψώνοντας σύννεφο σκόνης και συντριμμιών. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν υπήρξαν θύματα.

Ο στρατός είπε ότι η Χαμάς χρησιμοποιούσε το κτίριο για συλλογή πληροφοριών και ότι είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά στη γύρω περιοχή. Η Χαμάς αρνήθηκε ότι το κτίριο είχε στρατιωτική χρήση, ενώ Παλαιστίνιοι είπαν πως εκεί φιλοξενούνταν εκτοπισμένοι.

Πριν από το πλήγμα, οι υγειονομικές αρχές της Γάζας είχαν αναφέρει τουλάχιστον 23 νεκρούς Παλαιστίνιους το Σάββατο, εκ των οποίων τουλάχιστον 13 στην περιοχή της Πόλης της Γάζας.

Σφοδροί βομβαρδισμοί

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε άλλον έναν πολυώροφο πύργο την Παρασκευή, υποστηρίζοντας επίσης ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς.

Την Πέμπτη, ο στρατός είπε ότι είχε τον έλεγχο σχεδόν της μισής Πόλης της Γάζας. Υποστηρίζει πως ελέγχει περίπου το 75% ολόκληρης της Γάζας.

Πολλοί από όσους βρίσκονται στην Πόλη της Γάζας είχαν εκτοπιστεί νωρίτερα στον πόλεμο, μόνο και μόνο για να επιστρέψουν αργότερα. Κάποιοι κάτοικοι δηλώνουν ότι αρνούνται να ξαναεκτοπιστούν.

Ο στρατός πραγματοποιεί εδώ και εβδομάδες σφοδρούς βομβαρδισμούς, προχωρώντας στα εξωτερικά προάστια, και αυτή την εβδομάδα οι δυνάμεις του βρέθηκαν σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το κέντρο.

Ο Νετανιάχου, με τη στήριξη των δεξιών συμμάχων του στον κυβερνητικό συνασπισμό, έδωσε την εντολή για κατάληψη της πόλης κόντρα στις εισηγήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Παρά τις επιφυλάξεις, ο στρατός έχει επιστρατεύσει δεκάδες χιλιάδες εφέδρους για να στηρίξει την επιχείρηση.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει αφήσει το Ισραήλ όλο και πιο διπλωματικά απομονωμένο, με ορισμένους από τους στενότερους συμμάχους του να καταδικάζουν την εκστρατεία που έχει καταστρέψει τον μικρό θύλακα.

Η Διεθνής Αμνηστία την Παρασκευή κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση στην Πόλη της Γάζας και τον μαζικό εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, προειδοποιώντας ότι ο στρατός έχει καταστρέψει σπίτια και σκοτώσει «δεκάδες αμάχους» τις τελευταίες ημέρες.

Συμφωνία «όλα ή τίποτα»

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές πήραν 251 ομήρους στον θύλακα μετά την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ.

Έκτοτε, περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, με μεγάλο μέρος του θύλακα να έχει ισοπεδωθεί και τους κατοίκους να αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση.

Στο Ισραήλ αυξάνονται οι φωνές —με επικεφαλής οικογένειες ομήρων και υποστηρικτές τους— που ζητούν να τελειώσει ο πόλεμος μέσω διπλωματικής συμφωνίας που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των 48 εναπομεινάντων αιχμαλώτων. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι 20 από αυτούς είναι ζωντανοί.

Ο Νετανιάχου προωθεί μια συμφωνία «όλα ή τίποτα», με την οποία θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι ταυτόχρονα και η Χαμάς θα παραδοθεί.

Βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς την Παρασκευή έδειξε δύο αιχμαλώτους, εκ των οποίων ο ένας δήλωνε ότι κρατούνται στην Πόλη της Γάζας και φοβούνται ότι θα σκοτωθούν από την ισραηλινή επίθεση στο αστικό κέντρο.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι λένε ότι έχουν σκοτώσει πολλούς από τους βασικούς ηγέτες της Χαμάς και χιλιάδες μαχητές της, περιορίζοντάς την σε δύναμη ανταρτοπόλεμου.

Η Χαμάς έχει προσφέρει να απελευθερώσει μερικούς ομήρους με αντάλλαγμα προσωρινή κατάπαυση του πυρός, σε παρόμοιους όρους με αυτούς που είχαν συζητηθεί τον Ιούλιο, πριν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και αραβικών κρατών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε την Παρασκευή ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε «πολύ βαθιές» διαπραγματεύσεις με τους Παλαιστίνιους μαχητές.

Η Χαμάς, που κυβερνά τη Γάζα εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες αλλά σήμερα ελέγχει μόνο τμήματά της, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο και να αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από τη Γάζα.