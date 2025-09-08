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Γκουτέρες: Απαράδεκτες οι ρωσικές επιθέσεις σε αμάχους - Παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην Ουκρανία
Ειδήσεις
23:45 - 08 Σεπ 2025

Γκουτέρες: Απαράδεκτες οι ρωσικές επιθέσεις σε αμάχους - Παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε με απόλυτο τρόπο τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 7 Σεπτεμβρίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα απώλειες ανθρώπινων ζωών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ, οι επιθέσεις στόχευσαν ένα κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου και προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και άλλες μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι η επίθεση σε κυβερνητικά κτίρια αποτελεί επιπλέον κλιμάκωση της σύγκρουσης και επισήμανε πως οι επιθέσεις σε αμάχους και σε υποδομές παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, είναι καταδικαστέες και πρέπει να σταματήσουν άμεσα.

Επιπλέον, επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση, πλήρη και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός, που αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα προς μια δίκαιη, ολοκληρωμένη και βιώσιμη ειρήνη, η οποία θα διασφαλίζει την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

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