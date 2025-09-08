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Wall: O Nasdaq σε νέο ιστορικό υψηλό - Η αγορά σε αναμονή των στοιχείων του πληθωρισμού
Χρηματιστήρια
23:23 - 08 Σεπ 2025

Wall: O Nasdaq σε νέο ιστορικό υψηλό - Η αγορά σε αναμονή των στοιχείων του πληθωρισμού

Reporter.gr Newsroom
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Ο τεχνολογικά βαρύς δείκτης Nasdaq Composite έκλεισε σε νέο ρεκόρ τη Δευτέρα 8/9, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα γεμάτη οικονομικά στοιχεία, που περιλαμβάνει δύο ιδιαίτερα σημαντικές ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό.

Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,45% κλείνοντας στις 21.798,70 μονάδες, νέο ιστορικό υψηλό, μετά από καταγραφή νέου υψηλού ενδοσυνεδριακά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,21% στις 6.495,15 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 114,09 μονάδες ή 0,25%, κλείνοντας στις 45.514,95 μονάδες.

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μετοχών του κατασκευαστή τσιπ Broadcom, που κέρδισε 3%, και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Nvidia, η οποία σημείωσε σχεδόν 1% άνοδο, ανατρέποντας κάποιες από τις σημαντικές απώλειες του προηγούμενου μήνα. Κέρδη κατέγραψαν επίσης οι μετοχές των Amazon και Microsoft.

«Υπάρχει συνεχής δυναμική για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ανάπτυξη της υποδομής της AI, και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στις ‘Μεγάλες Επτά’ εταιρείες», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ, στρατηγικός επενδύσεων στη Baird Private Wealth Management, στο CNBC, επισημαίνοντας ότι «η μέση μετοχή του τεχνολογικού τομέα αποδίδει πολύ καλά».

«Υπάρχει μια ευρεία βάση ισχύος στην αγορά», πρόσθεσε.

Οι επενδυτές αναμένουν δύο κρίσιμες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό αυτήν την εβδομάδα, προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερη εικόνα για την κατάσταση της οικονομίας των ΗΠΑ, μετά τα πιο αδύναμα από τα αναμενόμενα στοιχεία απασχόλησης την περασμένη Παρασκευή. Η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού (Producer Price Index) του Αυγούστου αναμένεται την Τετάρτη το πρωί, ενώ η έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index) θα δημοσιευτεί την Πέμπτη.

Τα δεδομένα αυτά έρχονται μετά την απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση τον Αύγουστο, η οποία ενίσχυσε τις ελπίδες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μειώσει τα βασικά επιτόκια στη συνεδρίαση της αργότερα μέσα στον μήνα. Τα στοιχεία για την απασχόληση έκαναν επίσης πιο πιθανή μια μείωση επιτοκίου κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα διαπραγμάτευσης από το εργαλείο CME FedWatch.

«Βρισκόμαστε κάπως σε μια ‘κενή’ περίοδο χωρίς νέα καταλύτες», σημείωσε ο Μέιφιλντ, προσθέτοντας ότι ίσως υπάρξει κάποια «καθοδική μετακίνηση» της αγοράς, δεδομένου ότι οι δείκτες βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια μιας εποχικά αδύναμης περιόδου. «Οι αγορές θα βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), εκτός αν προκύψει κάποιο απρόσμενο γεγονός σχετικά με δασμούς ή το εμπόριο».

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την απόφαση του OPEC+ για μικρή αύξηση της παραγωγής

Το πετρέλαιο κατέγραψε νέα άνοδο μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+ να αυξήσει εκ νέου την παραγωγή σε μέτριο βαθμό, υπογραμμίζοντας την επιφυλακτικότητα του γκρουπ καθώς η αγορά οδεύει προς ένα αναμενόμενο πλεόνασμα.

Ειδικότερα, τα οκτώ μέλη του OPEC+ θα αυξήσουν την παραγωγή τους από τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα. Αυτό είναι πολύ μικρότερο από τις προηγούμενες αυξήσεις του καρτέλ που ήταν περίπου 555.000 βαρέλια την ημέρα για τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο και 411.000 βαρέλια τον Ιούλιο και τον Ιούνιο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Brent ενισχύθηκε την Δευτέρα κατά 52 σεντς ή 0,79%, κλείνοντας στα 66,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε άνοδο 39 σεντς ή 0,63%, τερματίζοντας στα 62,26 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 00:37
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