Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τα αιματηρά επεισόδια

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Κ.Π. Σάρμα Όλι παραιτήθηκε από τη θέση του μετά τα αιματηρά επεισόδια που κόστισαν τη ζωή σε 19 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό 100 ακόμη διαδηλωτών.

Η «Generation Z» του Νεπάλ και χιλιάδες πολίτες ξεσηκώθηκαν τις προηγούμενες ημέρας ενάντια στην κυβέρνηση που έχει επιλέξει την καταστολή και την αυταρχική λογοκρισία, απαγορεύοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καλύπτοντας μια βαθιά ριζωμένη διαφθορά.

Οι συγκρούσεις στους δρόμους του Νεπάλ προκάλεσαν το θάνατο 19 ατόμων.

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο στο Κατμαντού κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Enough is enough» και «End to corruption», καταγγέλλοντας την προσπάθεια φίμωσης των φωνών τους και απαιτώντας αλλαγή.

Η αστυνομία αντέδρασε με υδροφόρες, δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και γκλομπ, όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εισέλθουν σε απαγορευμένη ζώνη γύρω από το κοινοβούλιο. Οι συγκρούσεις ήταν τόσο σφοδρές που τα δακρυγόνα έφτασαν ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία, δυσχεραίνοντας την περίθαλψη των τραυματιών, ενώ οι γιατροί περιγράφουν πρωτοφανείς συνθήκες χάους. Η κατάσταση προκάλεσε την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Ραμές Λέκχακ, ο οποίος ανέλαβε «ηθική ευθύνη» για τα γεγονότα, ενώ ο στρατός αναπτύχθηκε στους δρόμους για την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Το πρωί της Τρίτης (9/9) στη λύση της παραίτησης οδηγήθηκε και ο πρωθυπουργός της χώρας, γεγονός που ασφαλώς ανοίγει διάδρομο για πολιτικές εξελίξεις.





