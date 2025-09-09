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Στρατηγική συνεργασία RAFARM – Cleveland Clinic για καινοτόμα οφθαλμολογική θεραπεία
Υγεία
11:26 - 09 Σεπ 2025

Στρατηγική συνεργασία RAFARM – Cleveland Clinic για καινοτόμα οφθαλμολογική θεραπεία

Reporter.gr Newsroom
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Η RAFARM, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες με έντονη διεθνή παρουσία και εξειδίκευση στον τομέα της Οφθαλμολογίας, ανακοινώνει στρατηγική συνεργασία με την Cleveland Clinic, έναν από τους κορυφαίους μη κερδοσκοπικούς ιατρικούς οργανισμούς παγκοσμίως. 

Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου, μη επεμβατικής οφθαλμολογικής θεραπείας, βασισμένης στην επαναστόχευση υπαρχόντων μορίων, με σκοπό την κάλυψη μιας ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης: την αποκατάσταση κερατοειδών με ουλώδη ίνωση, μια πάθηση που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την οπτική οξύτητα των ασθενών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η RAFARM αναλαμβάνει το σύνολο της διαδικασίας ανάπτυξης: από τις προκλινικές δοκιμές και τις κλινικές μελέτες, έως τη βελτιστοποίηση της φαρμακοτεχνικής μορφής, την παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα και την παγκόσμια εμπορική αξιοποίηση.

Ο Άρης Μητσόπουλος, Αντιπρόεδρος της RAFARM, δήλωσε: «Η συνεργασία με την Cleveland Clinic αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τη RAFARM και επισφραγίζει τον ρόλο μας ως παγκόσμιο εταίρο στον χώρο της Οφθαλμολογίας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με έναν διεθνή ηγέτη στην ιατρική έρευνα και καινοτομία, τη Cleveland Clinic, και δημιουργούμε έναν δίαυλο τεχνογνωσίας με στόχο την ανάπτυξη μη επεμβατικής θεραπείας για την αντιμετώπιση των ουλών του κερατοειδούς, μίας ακάλυπτης ιατρικής ανάγκης. Ταυτόχρονα, αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας, παραγωγής και καινοτομίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα».

Οι ουλές του κερατοειδούς συνιστούν σοβαρή βλάβη στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού, με περιορισμένες διαθέσιμες θεραπείες. Μπορεί να προκληθούν από βακτηριακές, ιογενείς ή μυκητιασικές λοιμώξεις, ρήξεις, επιπλοκές διαθλαστικών επεμβάσεων, χημικά εγκαύματα ή άλλες διαταραχές. Σήμερα, οι θεραπευτικές επιλογές επικεντρώνονται κυρίως στη διαχείριση των συμπτωμάτων, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις που επηρεάζεται η κεντρική όραση απαιτούνται χειρουργικές επεμβάσεις.

Η Cleveland Clinic και η RAFARM αναπτύσσουν μια πρωτοποριακή θεραπευτική προσέγγιση: τοπική εφαρμογή ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου φαρμακευτικού μορίου. Η νέα αγωγή εμφανίζει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, με σημαντικές δυνατότητες να μειώσει ή ακόμη και να αναστρέψει την ίνωση του κερατοειδούς, τόσο σε προκλινικές μελέτες όσο και σε πραγματικές περιπτώσεις ασθενών. Το υπό ανάπτυξη οφθαλμικό σκεύασμα βασίζεται σε πολυετή έρευνα του διεθνούς φήμης επιστήμονα – χειρουργού κερατοειδούς και διαθλαστικών ανωμαλιών της Cleveland Clinic, Dr. Steven E. Wilson, ο οποίος έχει αφιερώσει πάνω από τρεις δεκαετίες στη μελέτη της επούλωσης τραυμάτων του κερατοειδούς.

Με αυτή τη συνεργασία, η RAFARM ενισχύει τη θέση της ως διεθνής παίκτης στον τομέα των οφθαλμικών και σύνθετων ενέσιμων φαρμακευτικών προϊόντων. Παράλληλα, επενδύει στο υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό της και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της με τεχνολογία αιχμής, προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής στείρων, υψηλής ποιότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων.

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