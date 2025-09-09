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Ο Αμερικανός «τσάρος» της ενέργειας στην Αθήνα: Στο τραπέζι LNG και ναυπηγεία
Πολιτική
11:24 - 09 Σεπ 2025

Ο Αμερικανός «τσάρος» της ενέργειας στην Αθήνα: Στο τραπέζι LNG και ναυπηγεία

Reporter.gr Newsroom
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Η μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη και η ναυπηγική βιομηχανία βρίσκονται στην ατζέντα της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ στη χώρα μας, με την ιδιότητα του επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, είναι το πρώτο ταξίδι του Αμερικανού τσάρου της ενέργειας στο εξωτερικό και το γεγονός ότι περιέλαβε την Αθήνα σε αυτό, καταδεικνύει τη σημασία που έχει η Ελλάδα στο σχέδιο της Ουάσινγκτον να πουλήσει μεγαλύτερες ποσότητες αερίου στην Ευρώπη.

H επίσκεψη του Μπέργκαμ επικεντρώνεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την ενίσχυση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, με έμφαση στην Ελλάδα ως βασικό κόμβο. Στόχος είναι η διεύρυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπεγράφη το καλοκαίρι μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. και προβλέπει ενεργειακές αγορές ύψους 750 δισ. δολαρίων έως το 2028. Ο δεύτερος άξονας συνδέεται με τη ναυπηγική βιομηχανία και την αναζήτηση συνεργασιών με ελληνικά ναυπηγεία και εφοπλιστές, ώστε να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία τους για την ανασυγκρότηση της αμερικανικής ναυπηγικής βάσης.

Μάλιστα, ο Νταγκ Μπέργκαμ θα επισκεφτεί, εκτός απροόπτου, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας το μεσημέρι της Πέμπτης ο Νταγκ Μπέργκαμ μαζί με τον Έλληνα υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Στην συνέχεια, Μπέργκαμ, Κικίλιας και ορισμένοι ακόμη Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να έχουν περαιτέρω συνεργασία με αντικείμενο τη διακρίβωση και δρομολόγηση τρόπων με τους οποίους η Αθήνα μπορεί να βοηθήσει την Ουάσινγκτον να αναστήσει την αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία.

Πρόκειται για μια σημαντική προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία επιδιώκει να αυξήσει την αυτονομία των ΗΠΑ σε μέσα θαλάσσιας μεταφοράς ενεργειακών και άλλων προϊόντων, προκειμένου να περιορίσει την εξάρτηση από ναυτιλιακά συμφέροντα τρίτων χωρών, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, και να περιορίσει την καλπάζουσα κινεζική επιρροή στην παγκόσμια ναυτιλία.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 11:35
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