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Διαβεβαιώσεις Τραμπ στο Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση: «Δεν θα επαναληφθεί»
Ειδήσεις
21:49 - 09 Σεπ 2025

Διαβεβαιώσεις Τραμπ στο Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση: «Δεν θα επαναληφθεί»

Reporter.gr Newsroom
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Σε δηλώσεις σχετικά με την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ προχώρησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενημερώθηκε σήμερα (9/9) το πρωί για την επιχείρηση που σχεδίαζε το Ισραήλ, λίγη ώρα δηλαδή πριν από την υλοποίησή της.  

«Βομβαρδίστηκε μονομερώς το Κατάρ, ένα κυρίαρχο έθνος και στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζεται πολύ σκληρά και αναλαμβάνει γενναία ρίσκα μαζί μας για την ειρήνη. Η επίθεση δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή των ΗΠΑ», ανέφερε η Λέβιτ

«Ωστόσο, η εξάλειψη της Χαμάς, η οποία έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία όσων ζουν στη Γάζα, είναι ένας αξιόλογος στόχος. Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε αμέσως εντολή στον ειδικό απεσταλμένο Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση, κάτι που έκανε. Θεωρεί το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο και φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών και λυπάται πολύ για την τοποθεσία αυτής της επίθεσης», σημείωσε ακόμη.

Ωστόσο, οι καταριανές αρχές έχουν... άλλη άποψη, αφού υποστηρίζουν ότι η ενημέρωση για την ισραηλινή επιχείρηση ήρθε αφού είχαν ήδη ακουστεί οι πρώτες εκρήξεις.

Επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου και Εμίρη του Κατάρ

«Ο Τραμπ θέλει να αφεθούν τώρα όλοι οι όμηροι στη Γάζα και οι σοροί των νεκρών σε αυτόν τον πόλεμο. Μίλησε επίσης με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά την επίθεση. Ο πρωθυπουργός είπε στον πρόεδρο Τραμπ ότι θέλει να επιτύχει ειρήνη και μάλιστα γρήγορα», υποστήριξε η Λέβιτ και σημείωσε:

«Ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι αυτό το ατυχές περιστατικό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ευκαιρία για ειρήνη».

Η Λέβιτ είπε ακόμη ότι ο Τραμπ μίλησε και με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τους ευχαρίστησε για την υποστήριξη και τη φιλία τους προς τη χώρα μας. «Τους διαβεβαίωσε», δε, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, «ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ξανά στο έδαφός τους».

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Κατάρ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την ασφάλεια και να διαφυλάξει την κυριαρχία του.

Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε, με ανάρτησή του στο Truth Social, ότι η απόφαση της Ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα, άνηκε εξολοκλήρου στον πρωθυπουργό Νετανιάχου, ενώ δήλωσε πως ο οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έλαβαν γνώση για το επικείμενο πλήγμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 00:02
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