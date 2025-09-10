Η Ολλανδία επιβεβαίωσε ότι κατέρριψε ρωσικά drones – Η συμμετοχή της Λευκορωσίας

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Ντικ Σόοφ, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της χώρας του στην αεροπορική επιχείρηση στην Πολωνία με αεροσκάφη F-35, καταγγέλλοντας μια «απαράδεκτη παραβίαση» του πολωνικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα, η Λευκορωσία δήλωσε ότι κατέρριψε κάποια μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παρεξέκλιναν της πορείας τους και πως το Μινσκ ενημέρωσε την Πολωνία και τη Λιθουανία ότι πλησιάζουν drones.

«Πράγματι, ολλανδικά καταδιωκτικά αεροσκάφη F-35 μπόρεσαν να προσφέρουν την υποστήριξή τους», έγραψε ο Ολλανδός πρωθυπουργός στο X, προσθέτοντας:

«Ας είμαστε σαφείς: η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου την περασμένη νύχτα από ρωσικά drones είναι απαράδεκτη. Αποδεικνύει γι’ άλλη μια φορά ότι ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.»

Ο Σόοφ είπε πως εξέφρασε την υποστήριξή του στον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουκ και ότι ήταν σε επαφή με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Η Ολλανδία είναι αλληλέγγυα με την Πολωνία, σύμμαχό μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», είπε ο Σόοφ.

Όσο για τη Λευκορωσία, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος Πάβελ Μουραβέικο, δήλωσε: «Στη διάρκεια νυχτερινής ανταλλαγής πληγμάτων από UAV μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, Δυνάμεις Αντιαεροπορικής Άμυνας και μέσα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας που ήταν σε υπηρεσία παρακολουθούσαν συνεχώς τα UAV που είχαν παρεκκλίνει της πορείας τους εξαιτίας της δράσης των συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου των πλευρών».

Διευκρίνισε, ακόμη, πως οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λευκορωσίας ενημέρωσαν την Πολωνία και τη Λιθουανία για τα drones που πλησίαζαν στον δικό τους εναέριο χώρο και πως «αυτό επέτρεψε στην πολωνική πλευρά να ανταποκριθεί άμεσα στις ενέργειες των drones ενεργοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της».

«Η Δημοκρατία της Λευκορωσίας θα συνεχίσει να εκπληρώνει της υποχρεώσεις της εντός που πλαισίου της ανταλλαγής πληροφοριών για την κατάσταση στον αέρα με την Δημοκρατία της Πολωνίας και τις χώρες της Βαλτικής», δήλωσε ακόμη ο Μουραβέικο.