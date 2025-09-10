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Λιθουανία: Εκκένωση κατοίκων στο Βίλνιους λόγω έκρηξης αερίου
Ειδήσεις
17:56 - 10 Σεπ 2025

Λιθουανία: Εκκένωση κατοίκων στο Βίλνιους λόγω έκρηξης αερίου

Reporter.gr Newsroom
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Το Βίλνιους εξέδωσε την Τετάρτη (10/9) εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από έναν σιδηροδρομικό σταθμό, μετά την ανάφλεξη και έκρηξη ενός τρένου που μετέφερε υγροποιημένο πετροχημικό αέριο (LPG) κατά τη διάρκεια της επαναφόρτωσης.

Η πυρκαγιά αναφέρθηκε στις 9:30 π.μ., αλλά μέχρι το απόγευμα, 40 πυροσβέστες που βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος δεν μπορούσαν να πλησιάσουν λόγω της υπερβολικής θερμότητας, σύμφωνα με τη Λιθουανική Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διάσωσης.

Ενώ το LPG προέρχεται από ένα λιθουανικό διυλιστήριο που ανήκει στην πολωνική εταιρεία διύλισης Orlen, μια εξωτερική εταιρεία ήταν υπεύθυνη για τη μεταφορά του και ο τερματικός σταθμός LPG στο σιδηροδρομικό σταθμό δεν ανήκε στην Orlen, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Δεν υπήρχε καμία ανησυχία ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε σκόπιμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος και διεξάγεται έρευνα. «Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν υποψίες για σκόπιμες πράξεις», δήλωσε εκπρόσωπος της Orlen στην Πολωνία. «Η εταιρεία συνεργάζεται με τον ιδιοκτήτη του τερματικού σταθμού και τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της αιτίας του συμβάντος».

Το συμβάν συνέβη κατά τη φόρτωση του LPG από το τρένο στον τερματικό σταθμό, δήλωσε εκπρόσωπος της λιθουανικής μονάδας της Orlen.

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