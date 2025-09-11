Ρωσία: Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο του Κρασνοντάρ μετά από τρία χρόνια

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα την επαναλειτουργία του κύριου αεροδρομίου του Κρασνοντάρ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της νότιας Ρωσίας, για πρώτη φορά από το 2022, όταν οι πτήσεις είχαν σταματήσει για λόγους ασφαλείας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι τα εκκρεμή ζητήματα ασφαλείας έχουν πλέον επιλυθεί και ότι η επαναλειτουργία του αεροδρομίου θα ωφελήσει τόσο τους ντόπιους κατοίκους όσο και τις επιχειρήσεις, ενώ θα διασφαλίσει την πρόσβαση στα δημοφιλή θέρετρα της Μαύρης και της Αζοφικής Θάλασσας.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsiya γνωστοποίησε ότι το αναβαθμισμένο αεροδρόμιο του Κρασνοντάρ θα δεχθεί την πρώτη του τακτική πτήση από τη Μόσχα στις 17 Σεπτεμβρίου, με επιβατικό αεροσκάφος της Aeroflot να αναμένεται να προσγειωθεί εκεί.

Το αεροδρόμιο είχε σταματήσει να δέχεται πτήσεις από τα τέλη Φεβρουαρίου 2022, όταν η Ρωσία έκλεισε τουλάχιστον 10 αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η επαναλειτουργία του ακολουθεί αντίστοιχες κινήσεις στη νότια Ρωσία: το αεροδρόμιο του Γκελεντζίκ επαναλειτούργησε τον Ιούλιο του 2025 και το αεροδρόμιο της Ελίστα στην περιοχή της Καλμυκίας τον Μάιο του 2024.