Χαμάς: Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα δεν αλλάζει τις απαιτήσεις μας για τη Γάζα

Η Χαμάς δεν θα αλλάξει τις θέσεις και τις απαιτήσεις της για τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον της διαπραγματευτικής της ομάδας στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, δήλωσε την Πέμπτη (11/9) η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό το ειδεχθές έγκλημα δεν θα καταφέρει να αλλάξει τις σταθερές θέσεις μας και τις σαφείς απαιτήσεις μας για την παύση της επιθετικότητας εναντίον του λαού μας, την πλήρη αποχώρηση του στρατού κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας, μια πραγματική ανταλλαγή κρατουμένων, την ανακούφιση του λαού μας και την ανοικοδόμηση», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Φαουζί Μπαρχούμ.

Η αμερικανική κυβέρνηση «είναι πλήρης συνεργός σε αυτό το έγκλημα, φέρει πολιτική και ηθική ευθύνη, καθώς παρέχει κάλυψη και συνεχή υποστήριξη στην επιθετικότητα της κατοχής και στα συνεχιζόμενα εγκλήματα κατά του λαού μας», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (9/9), το Ισραήλ εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, στοχεύοντας ένα κτίριο που χρησιμοποιούσαν ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς, σε μια ενέργεια που οι ισραηλινές αρχές χαρακτήρισαν ως απόπειρα δολοφονίας ηγετών της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Η Χαμάς δήλωσε αργότερα ότι η επιδρομή έλαβε χώρα ενώ η αντιπροσωπεία της συζητούσε μια νέα πρόταση εκεχειρίας που είχε υποβάλει η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την οργάνωση, η διαπραγματευτική ομάδα επέζησε, αλλά έξι άλλα άτομα σκοτώθηκαν.