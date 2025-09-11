Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος - Υπέγραψε σχέδιο επέκτασης εποικισμού στη Δυτική Όχθη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέγραψε την Πέμπτη 11/9 συμφωνία για την προώθηση ενός εξαιρετικά αμφιλεγόμενου σχεδίου επέκτασης εποικισμού στη Δυτική Όχθη, προκαλώντας έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Το σχέδιο αυτό διχοτομεί ουσιαστικά εδάφη που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

Κατά την επίσκεψή του στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ο Νετανιάχου δήλωσε με σαφήνεια ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», τονίζοντας πως «αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς». Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του θα «προστατεύσει την κληρονομιά, τη γη και την ασφάλεια» του Ισραήλ, προαναγγέλλοντας τον διπλασιασμό του πληθυσμού στην περιοχή μέσω της ανέγερσης χιλιάδων νέων κατοικιών. Η δήλωση του Νετανιάχου μεταδόθηκε ζωντανά από το γραφείο του.

Το σχέδιο, γνωστό ως Ε1, έλαβε τον περασμένο μήνα την τελική έγκριση και προβλέπει την κατασκευή περίπου 3.400 κατοικιών σε στρατηγικής σημασίας σημείο ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και τον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ. Ο υπουργός Οικονομικών και ηγετική φυσιογνωμία της ισραηλινής ακροδεξιάς, Μπεζαλέλ Σμοτρίχ, υποστήριξε ανοιχτά την υλοποίηση του σχεδίου.

Η διεθνής αντίδραση ήταν άμεση. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι η οικοδόμηση νέου εποικισμού θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη και θα αποτελέσει «υπαρξιακή απειλή» για την προοπτική ενός συνεκτικού παλαιστινιακού κράτους. Υπενθύμισε δε ότι όλοι οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη, υπό κατοχή από το 1967, θεωρούνται παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο, ανεξαρτήτως εάν έχουν εγκριθεί από τις ισραηλινές αρχές.

Παράλληλα, σειρά δυτικών κυβερνήσεων, ανάμεσά τους η Βρετανία και η Γαλλία, έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να προχωρήσουν εντός του μήνα στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη, κίνηση που έρχεται να εντείνει την πολιτική και διπλωματική πίεση στο Τελ Αβίβ.

Η νέα αυτή εξέλιξη αναμένεται να οξύνει περαιτέρω τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην ενίσχυση των εποικισμών, παρά τις προειδοποιήσεις της διεθνούς κοινότητας.