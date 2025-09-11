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Πιερρακάκης: Συνάντηση με ΠΟΜΙΔΑ για τα μέτρα της κυβέρνησης για τα ακίνητα
Ακίνητα
21:11 - 11 Σεπ 2025

Πιερρακάκης: Συνάντηση με ΠΟΜΙΔΑ για τα μέτρα της κυβέρνησης για τα ακίνητα

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους Υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα είχε το απόγευμα το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Η πολιτική ηγεσία παρουσίασε στους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας το νέο πακέτο μέτρων που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων. Μεταξύ αυτών είναι:

  • Θέσπιση ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25%.
  • Παράταση της μείωσης φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων έως το 2026.
  • Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για τρία έτη σε κενές κατοικίες που θα μισθωθούν μακροχρόνια, εφόσον ενοικιαστούν έως το τέλος του 2026.
  • Παράταση έως το τέλος του 2026 της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.
  • Διατήρηση του περιορισμού νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων το 2026 στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.
  • Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους: μείωση 50% το 2026 και πλήρης απαλλαγή από το 2027 (περίπου 1 εκατ. δικαιώματα σε 12.720 οικισμούς).

Κατά τη συζήτηση, που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, τέθηκε στο επίκεντρο η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΜΙΔΑ κατέθεσαν τις προτάσεις τους, τις οποίες το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζει, καθώς η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Την ΠΟΜΙΔΑ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Στράτος Παραδιάς, οι Αντιπρόεδροι Χαράλαμπος Τσουτρέλης, Διονύσης Χιόνης και Νάνσυ Παπαλεξανδρή, ο Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ και Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης Κώστας Χαϊδούτης, ο Γενικός Γραμματέας Τάσος Βάππας, η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Βασιλική Παραδιά και ο Γραμματέας Ενημέρωσης Μάνος Κρανίδης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν σύντομα τη συνάντησή τους.

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