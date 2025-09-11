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ΗΠΑ: Μεγάλη πτώση στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων - Άλμα στη ζήτηση για αναχρηματοδότηση
Ειδήσεις
21:42 - 11 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Μεγάλη πτώση στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων - Άλμα στη ζήτηση για αναχρηματοδότηση

Reporter.gr Newsroom
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Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση του τελευταίου έτους, ενισχύοντας σημαντικά τη ζήτηση για αναχρηματοδότηση από εκατομμύρια ιδιοκτήτες κατοικιών που επιδιώκουν να μειώσουν το κόστος δανεισμού τους.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Freddie Mac, το μέσο επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου 30 ετών διαμορφώθηκε στο 6,35%, από 6,5% την προηγούμενη εβδομάδα. Η μείωση αυτή θεωρείται η μεγαλύτερη σε διάστημα 12 μηνών και ακολουθεί την πτωτική πορεία που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες.

Η νέα κάμψη των επιτοκίων συνδέεται άμεσα με την απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, εντείνοντας τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων το επόμενο διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για εκατομμύρια δανειολήπτες. Όταν το μέσο επιτόκιο βρισκόταν στο 6,5%, περίπου 2,5 εκατομμύρια στεγαστικά δάνεια θεωρούνταν «εντός ορίου» για αναχρηματοδότηση, δηλαδή οι κάτοχοί τους μπορούσαν να μειώσουν το κόστος του δανείου τους τουλάχιστον κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (75 μονάδες βάσης), σύμφωνα με τα στοιχεία της ICE Mortgage Technology, εταιρείας παρακολούθησης δεδομένων στεγαστικής πίστης.

Εάν το μέσο επιτόκιο υποχωρήσει περαιτέρω στο 6,125%, τότε ο αριθμός των δανείων που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για αναχρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί σε περίπου πέντε εκατομμύρια.

Η πτώση των επιτοκίων αναμένεται να δώσει σημαντική «ανάσα» στα αμερικανικά νοικοκυριά, ενώ παράλληλα ενδέχεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενίσχυση της αγοράς ακινήτων, που είχε επιβραδυνθεί λόγω του υψηλού κόστους δανεισμού.

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